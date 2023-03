Puntata del GF Vip 7 ricca di colpi di scena. Ma la semifinale sarà ricordata anche per un brutto gesto ai danni di Nikita Pelizon, che è stata poi eletta quinta finalista del reality show e si contenderà la vittoria nell’ultimo atto previsto lunedì 3 aprile. La ragazza è stata chiamata da Alfonso Signorini, che ha permesso di farle vivere un’esperienza bellissima. In parte è stata però rovinata dagli altri concorrenti, i quali hanno deciso di avere un comportamento che è stato successivamente condannato anche dal padrone di casa.

Nella finale del GF Vip 7, oltre a Nikita Pelizon, vedremo anche Edoardo Tavassi. Mentre Andrea Maestrelli e Luca Onestini hanno terminato la loro esperienza e sono stati rispediti a casa. Proprio il fratello di Guendalina è stato uno dei protagonisti dell’atteggiamento, censurato anche dalla maggioranza del pubblico, assunto nei riguardi della modella di Trieste. Staremo a vedere come saranno vissuti questi ultimi giorni, ma difficilmente Nikita riuscirà ad avere un buon rapporto con gli altri.

GF Vip 7, brutto gesto a Nikita Pelizon durante la puntata

Nel corso della penultima puntata del GF Vip 7, Nikita Pelizon ha iniziato ad ascoltare Alfonso Signorini che le ha annunciato una bella sorpresa. In particolare, si trattava di una lettera inviata dalla sua famiglia. Quest’ultima ha voluto lanciare un messaggio ben preciso alla giovane, infatti tutte le difficoltà del passato sembra che siano state superate e anche la stessa vippona è parsa molto soddisfatta. E ha anche rivelato in diretta di voler incontrare nuovamente i suoi genitori per dare loro un grande abbraccio.

Ma la polemica è scoppiata nel momento in cui tutti si sono accorti del gesto contro Nikita degli altri vipponi, fatta eccezione per Milena Miconi, Alberto De Pisis e Giaele De Donà. Tranne questi tre, tutti gli altri se ne sono andati durante la lettura della missiva e hanno fatto altro ignorando la sorpresa a Nikita. Una volta uscita dalla Mystery Room, la concorrente ha trovato solamente Milena pronta a manifestarle affetto. E anche Signorini ha criticato la decisione presa dagli altri coinquilini della giovane.

Cliccando sulla parola video, potrete vedere le immagini integrali pubblicate dal sito del Grande Fratello Vip. E si può subito notare l’assenza dei vipponi, che non sono rimasti seduti sul divano per osservare quanto succedeva a Nikita. Una scelta che è stata contestata da molta gente.