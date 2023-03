“Salta la finale”. GF Vip 7, decisione choc: escluso proprio da Signorini: “Si sa cosa ha fatto”

Mancano pochi giorni alla finale del GF Vip 7 e nuove indiscrezioni arrivano. Notizie che non piaceranno ad Alfonso Signorini che, nel corso di questa edizione, ha incassato anche una bacchettata da parte di Pier Silvio Berlusconi che ha accusato il programma di essere troppo trash e uscire, spesso, dai binari. Accuse che avevano fatto pensare a quanto successo due anni fa a Barbara D’Urso, passata da regina di Mediaset con tre programmi a una presenza limitata al pomeriggio.



Alfonso Signorini sarà invece confermato alla guida della prossima edizione e già ha iniziato a fare un scrematura. Un esempio? Ha scelto di tenere fuori un vippone dalla finale e il motivo sembra gravissimo. A rimbalzare la notizia è stata Deianira Marzano sulla sua pagina social. Ripresa poi da Amedeo Vanza. Parole che arrivano mentre fioccano i commenti dei fan sulla finale.

GF Vip 7, un altro vippone salta la finale? La bomba di Deianira Marzano



Finale dove si vorrebbe veder trionfare Oriana Marzoli. Scrive una fan sulla pagina Instagram ufficiale: “Se lo meriterebbe anche solo per il fatto di essere sempre stata vera, pur facendo mille errori. Da quando è entrata è stata protagonista assoluta, piaccia o no: tra litigi, amicizie, amori, scontri, alleanze, gelosie, antipatie, non si è mai risparmiata, si è sempre comportata come voleva e ha sempre detto tutto ciò che pensava, senza filtri”.



“A costo di passar male agli occhi del pubblico buonista e perbenista, che purtroppo temo finirà col premiare il classico concorrente né carne né pesce, la classica “brava persona”, che si mostra (o meglio, viene mostrata) inquadrata e senza eccessi, che tanto piace ai bigotti”. Fuori, ad attenderla, potrebbero non esserci tutti suoi amici.



Marzano e Vanza hanno infatti rivelato che, oltre alle assenze già prevista, ce ne sarebbe un’altra pesantissima e, come detto in apertura, per un motivo molto serio: un ex vippone avrebbe avuto una discussione accesa con il GF Vip. “Lite furibonda tra un ex vippone e il GF Vip!!! Sicuramente per la finale di lunedì non lo vedremo insieme a tutti i protagonisti in studio”, ha scritto Vanza tra le storie di Instagram. Rumor condiviso poi dalla Marzano che ha aggiunto: “A breve scopriremo chi non sarà presente in studio!”. L’aria, insomma, minaccia tempesta.