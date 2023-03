GF Vip 7, tutti contro Edoardo Tavassi: il pubblico da casa chiede la squalifica immediata del quarto finalista del programma. Così mentre continua a tenere banco il caso legato al brutto gesto nei confronti di Nikita Pelizon con la quale nessuno dei concorrenti si è complimentato per il raggiungimento della finale. Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico: “Nikita nonostante tutto si è congratulata sempre con tutti per la finale e ha applaudito per tutti”.



E ancora: “Loro nemmeno un semplice “complimenti” e inoltre durante la sua sorpresa si sono alzati andandosene a farsi i fatti loro, solo Giaele era seduta”. “Non è questione di coerenza ma di educazione, sono gli ultimi giorni e anche se non piace una persona si può essere educati invece mi sembra abbiano proprio la cattiveria addosso”.

Leggi anche: “Cosa ha fatto Giaele con Edoardo”. Antonella Fiordelisi lo ha scoperto solo dopo il GF Vip





GF Vip 7, chiesta la squalifica per Edoardo Tavassi: il motivo



Parole di condanna che erano state le sole: “Cercate di comprendere che il gruppo dei cosiddetti non so cosa spartani sono l’esatto specchio della stra grande maggioranza della società di oggi: cafoni, maleducati, problematici, invidiosi, cattivi”.Tornando a Tavassi, tutto è iniziato quando Micol si è confidata con Giaele lamentandosi del fatto che Edoardo non ricordasse la sua data di nascita.



“Io esco dalla porta rossa stasera. Perché? Sei proprio una povera sfigta”, ha affermato Edoardo in camera da letto ““Sei una povera sfigta, non te ne frega un cazz* e questa è l’ennesima dimostrazione”. E ancora: “Io mi segno tutto, vai tranquilla. Detto questo vai avanti così… non me ne frega un cazz* né del GF Vip né della finale del cazz, fai quello che ti pare…”.

💣💣💣Questo è tt quello che è SUCCESSO ❌INTEGRALMENTE STANOTTE TRA GLI INVORVASSI❌

NN CI SN TAGLI DI DISCUSSIONE

ORA ASPETTIAMO A VEDERE IL #GFVIP SE ❌FARÀ VALERE LE STESSE REGOLE❌ di ED E D@alfosignorini #nikiters #fiorde #donnalisi #gintonic #danzzzers @Anto_Fiordelisi pic.twitter.com/exWXrjkOJS — robby02 (@rbuffagni) March 29, 2023

“Vai a vincere il GF, fallo vincere a Oriana, cerchi di buttarmi giù! Vai a ingigantire, a fare i film, a parlare con Giaele, in confessionale. Ciao. Stai a fa’ proprio apposta. È tutta la sera, che figura di merd che mi hai fatto fare! Brava… ma vattene a ‘fancul*. Toni e parole che hanno immediatamente acceso i social, chiedendo la squalifica del romano, soprattutto dopo quella decisa nei confronti di Daniele Dal Moro per atteggiamenti giudicati molto simili.