Tempo di molte confessioni per Antonella Fiordelisi, che ha rilasciato una lunga intervista a Casa Chi. Qui ha parlato ovviamente di Edoardo Donnamaria, ma anche di Giaele De Donà. Quest’ultima ha compiuto dei gesti che hanno spiazzato l’ex gieffina che ora ha voluto rivelare tutto pubblicamente a pochi giorni dalla finale del GF Vip 7. Ma l’ex di Francesco Chiofalo ha tirato in ballo pure altri protagonisti di questa edizione, tra cui Wilma Goich, sulla quale ha espresso un pensiero negativo.

Dunque, Antonella Fiordelisi non si è concentrata esclusivamente su Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà. Parlando della cantante, ha dichiarato: “In casa diceva che io e Edoardo eravamo carini, se poi dopo offende e dice l’opposto quello che ho pensato di lei era giusto, cioè che era un po’ falsetta. Nicole Murgia? In casa lui mi ha promesso che qualunque cosa succeda non vuole più farmi star male e mi ha detto che non avrebbe avuto più nulla a che fare con queste persone”. E ha nominato pure Edoardo Tavassi.

Antonella Fiordelisi parla di Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà

Sul fratello di Guendalina Tavassi ha detto: “Un po’ ci è rimasto male Edoardo”. Ma le affermazioni più interessanti di Antonella Fiordelisi sono arrivate quando si è riferita a dei dialoghi avuti da Edoardo Donnamaria e Giaele De Donà, con quest’ultima che non sarebbe stata proprio corretta nei confronti dell’ex vippona. Poi senza nominarli direttamente, anche se probabilmente potrebbe rientrarci proprio Giaele, ha fatto un altro riferimento a vari concorrenti e qui è stata drastica: “Certe persone non vorrei vederle neanche per prendere un caffè“.

A Casa Chi Antonella ha lanciato accuse a Giaele: “Non mi aspettavo determinate cose da lei perché era una delle poche spartane che si era avvicinata a me ultimamente, ma una volta uscita ho avuto modo di vedere che riportava a Edoardo delle cose totalmente sbagliate sul mio conto per farci litigare. Cose di lui vecchie di cui avevamo discusso”. Vedremo se al termine del GF Vip 7 ci sarà un confronto con la De Donà o se preferirà proprio non avere più niente a che fare con la moglie di Bradford Beck.

Intanto, un altro ex gieffino, George Ciupilan, ha detto la sua sull’amica di Antonella, Nikita Pelizon: “Quando vedi una compagnia tua di viaggio dopo 6 mesi di convivenza e tutto il tempo passato insieme che non viene neanche abbracciata quando viene nominata finalista…Si capiscono tante cose. E una di queste è la sua forza di resistere ancora. Brava Nikita!”.