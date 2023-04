GF Vip 7, rivolta social contro Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina è sempre più nell’occhio del ciclone. Secondo molti infatti Alfonso Signorini e la produzione avrebbero un occhio speciale nei suoi confronti. Parete condiviso anche da ex gieffini. Da Elenoire Ferruzzi, che nel corso dell’ultimo appuntamento con il programma radiofonico Turchesando ha dichiarato: “Tavassi ha usato parole forti ma è ancora lì”. A Daniele Dal Moro.



Cha ha detto: “Dovevo essere in studio lunedì…questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato infra settimana come un latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento”.

Leggi anche: “Succederà in puntata”. GF Vip 7, brutta voce su Oriana Marzoli: scoppia il caso alla vigilia della finale





GF Vip 7, niente squalifica per Edoardo Tavassi: pubblico in rivolta



“In questo momento ho le mani ani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul “Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”. Ma se Tavassi è sotto accusa ed è probabile che alla fine pagherà lo scotto di questo presunto occhio di riguardo che la produzione sembra stia avendo con lui. Ma se Tavassi è nel mirino neppure gli altri vipponi sono esenti da critiche.



Tra i tanti commenti anche chi se la prende proprio con Nikita: “Ma mi fate capire che cosa ha fatto Nikita che la volete come vincitrice quanto ha messo tutti contro tutti contro la casa prima non si poteva vedere Antonella Nikita tutto un botto solo diventata amiche ma guarda che Nikita è furba più di voi pubblico Nikita sa quello che sta facendo non l’avete capito andate a vedere i reality che ha fatto Nikita è di lì capirete Chi è Nikita basta avete stancato”.



Ma c’è anche chi la difende: “Nikita sai perché ti voto? Perché li dentro ho visto il male, la cattiveria, la perfidia, e in te ho visto solo cose belle. Ti voto perché siamo stanchi della gente maleducata e senza principi che non hanno un briciolo di sensibilità. Nikita non so se sarai la vincitrice ma per hai vinto umanamente”.