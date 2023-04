GF Vip 7, le previsioni di un’ ex gieffina. Tensione alle stelle per i concorrenti rimasti in gioco. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina sempre di più alla serata conclusiva che vedrà la proclamazione della vincitrice o del vincitore ufficiale, ma prima che questo accada, sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia c’è chi porta avanti alcune ipotesi. Per molti a vincere l’attuale edizione del reality potrebbe essere Oriana Marzoli, ma non la pensano tutti così…

La previsione di Patrizia Rossetti sul vincitore del GF Vip 7. Negli ultimi giorni sono stati diversi i nomi fatti a tal proposito: ipotesi che inseguono altre ipotesi tra sondaggi lanciati tra il pubblico e rivelazioni provenire anche da parte di alcuni volti noti al mondo dello spettacolo e della televisione. Anche l’ex gieffina e nota conduttrice televisiva ha voluto esprimere una propria opinione nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio Cusano Campus, poi ripresa e diffusa su IsaeChia.

Leggi anche: “Antonella, sei ignorante e cattiva”. GF Vip 7, lei supera il limite con Oriana: pubblico furioso





La previsione di Patrizia Rossetti sul vincitore del GF Vip 7: “Oriana non vincerà…”

Pubblico diviso a metà. o quasi, così come tanti nomi vip: anche Patrizia Rossetti è apparsa decisamente propensa a tirare fuori un’ipotesi sul nome del vincitore ufficiale del GF Vip 7. L’ex gieffina sembra non avere alcun dubbio a riguardo, andando contro l’ipotesi avanzata da uno dei concorrenti, ovvero Edoardo Tavassi. Se per il concorrente la vincitrice dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini potrebbe essere proprio Oriana Marzoli, per Patrizia Rossetti il nome sarebbe un altro.

“Oriana l’ho esclusa perché le tre finaliste hanno già raggiunto un bellissimo traguardo. La vera amicizia si vede fuori ma mi auguro per loro che sia una vera amicizia. Oriana non vincerà perché lo dà troppo per scontato”, ha rivelato Patrizia Rossetti e ancora: “Vorrei che vincesse Nikita Pelizon sempre coerente, educata, non ha mai litigato in maniera esagerata. E’ stata un esempio di tranquillità. Su chi vincerà, noi ci aspettiamo un personaggio che ha fatto un bel percorso e poi arriva quella persona che non hai mai calcolato, tipo Alberto De Pisis o Milena Miconi. Bisogna vedere”.

Inevitabile per l’ex gieffina non esprimere un parere anche in merito al rapporto nato davanti alle telecamere tra Nikita e Luca Onestini mai decollato. Una vicenda, com’è noto, che ha destato non poche perplessità: “Per la storia di Nikita e Luca, non me lo sarei mai aspettata da una ragazza così tranquilla. Ha avuto coraggio ad ammettere i suoi sentimenti. Io non mi sarei mai buttata. Non l’ha fatto passare per uno che l’aveva illusa, tra loro ci sono stati fraintendimenti”.