Bufera fuori dal GF Vip 7 su Antonella Fiordelisi. La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha fatto una cosa contro Oriana Marzoli, che ha fatto imbestialire moltissimi telespettatori. Anche se non fa più parte del gruppo, essendo stata eliminata, lei è in grado di far parlare di sé e ora gli utenti l’hanno beccata mentre ha attaccato l’influencer venezuelana in modo implicito. Non parliamo di dichiarazioni uscite dalla sua bocca, ma ciò che ha compiuto è inequivocabile e ora sarà difficile difendersi.

La prova tangibile di quanto fatto all’esterno del GF Vip 7 da Antonella Fiordelisi è stata offerta al popolo del web su Twitter. Oriana Marzoli non può essere a conoscenza di tutto questo, stando ancora nel programma in attesa della finale del 3 aprile. Quest’ultima è tra l’altro una papabile vincitrice, infatti è supportata alla grande da moltissima gente e solo Tavassi o Nikita, secondo le ultime anticipazioni, potrebbero impensierirla e mettere a rischio il suo trionfo.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli

Nemmeno i giorni precedenti alla finale del GF Vip 7 appaiono tranquilli. Ed è stata Antonella Fiordelisi a gettarci un po’ di benzina sul fuoco, essendo stata colta sul fatto mentre attaccava in un certo senso Oriana Marzoli. Con la venezuelana non è mai andata molto d’accordo, sebbene il suo Edoardo avesse invece un rapporto di amicizia. Una volta terminato il programma, difficilmente ci saranno incontri con lei anche da parte di Donnamaria, che dovrà rispettare la sua fidanzata.

Un tweet contro Oriana ha avuto questo contenuto offensivo: “La nana la sera della finale“. Ed è stata mostrata un’immagine di Enzo Iacchetti, travestito da donna, in una vecchia puntata di C’è posta per te. E a fare scalpore è stato il mi piace messo da Antonella, che ha in qualche modo apprezzato quell’insulto verso l’ex compagna di avventura. E in molti l’hanno criticata perché la Fiordelisi aveva postato poco tempo fa: “L’ignoranza è una patologia che colpisce molto persone. I sintomi sono: cattiveria, invidia e maleducazione”.

della doc ci ha sempre colpito la coerenza e il tempismo indubbiamente pic.twitter.com/PGJU9YUfm9 — federic🐉 (@federic0x1) April 1, 2023

Non c'erano dubbi che le fosse ignorante e cattiva anche fuori e soprattutto morta di fama che vive di FANSERVICE senza etica e morale — Pepi (@Pepi08047533) April 1, 2023

Una delle accuse più pesanti ad Antonella è stata la seguente: “Non c’erano dubbi che lei fosse ignorante e cattiva anche fuori. E soprattutto morta di fama, perché vive di fan service senza etica e morale”. Capiremo in futuro se ci sarà prima o poi un confronto con Oriana.