Anche se siamo ormai vicini alla fine del GF Vip 7, le polemiche non smettono di esserci. Ora è stata Antonella Fiordelisi a prendersela con una delle protagoniste di questa edizione, che tra l’altro aveva attaccato la giovane nei giorni scorsi. Un botta e risposta a distanza che sta facendo discutere e non poco i telespettatori. La fidanzata di Edoardo Donnamaria ha rilasciato un’intervista a CasaChi e ha avuto parole poco lusinghiere nei confronti di quest’altra donna, con la quale ha avuto a che fare nel reality.

Ma fuori dal GF Vip 7 Antonella Fiordelisi ha dovuto anche leggere qualcos’altro di negativo. L’ex partner Gianluca Benincasa ha infatti affermato a TvPerTutti: “Questa storia tra loro continuerà, perché ho sempre pensato che il suo sogno più di Edoardo è avere una ship alla tipo Prelemi, Basciagoni e altre che si sono formate nel Grande Fratello, però queste ship lì sono nate in maniera naturale, invece a mio avviso la sua è nata molto a favore delle telecamere, per le telecamere”.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi attacca un’ex protagonista

Ora dopo il GF Vip 7 Antonella Fiordelisi è andata all’attacco di questa ex vippona, la quale le aveva detto precedentemente a Radio Radio: “Tra Edoardo e Antonella c’era un sentimento malato, una gelosia da parte di tutti e due. Lui era geloso che si potesse avvicinare ad Antonino, che lui odiava a morte perché pensava ci fosse qualcosa e invece era tutto costruito a tavolino per farlo ingelosire. Fuori li auguro di stabilire un equilibrio”. E dopo un po’ di tempo è giunta la replica della partner di Donnamaria.

A distruggere Antonella era stata Wilma Goich, che ora è stata demolita a sua volta dalla giovane influencer nell’intervista a CasaChi: “Tutti parlano di noi, in positivo o negativo, ma comunque se ne parla. Se lo fa lei devo pensare che è per un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega. In Casa era dolcissima e mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, intelligente e in gamba. È un po’ falsetta. Ma l’ha dimostrato più volte e non solo nel mio caso”. Dunque, la guerra con la cantante prosegue.

Chissà se ci sarà un confronto diretto in futuro tra Antonella e Wilma, anche se appare decisamente molto difficile. Nelle ultime ore si è anche saputo che Donnamaria ha smesso di seguire sui social Nicole Murgia e quindi i Donnalisi preferiscono restare da soli e più uniti che mai.