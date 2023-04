Da quando Antonella Fiordelisi è stata eliminata dal GF Vip 7, giorno 20 marzo, non si è mai staccato dal suo attuale fidanzato ed ex vippone Edoardo Donnamaria. In questi giorni trascorsi insieme i due hanno pubblicato diversi video e foto sui loro profili social, in cui appaiono davvero molto felici. Hanno anche parlato di come sono avvenute le presentazione con le rispettive famiglie, dichiarando che entrambe sembrano essere molto contente delle scelte sentimentali dei loro figli.

Come possiamo ben ricordare, durante i 5 mesi di permanenza all’interno della casa del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha creato continuamente dinamiche intorno a sé. Innanzitutto proprio per la storia d’amore travagliata con Donnamaria e poi anche per vari screzi con altri concorrenti del programma. Possiamo dire che sono pochissime le persone con cui l’influencer salernitana è riuscita a legare nel reality, tra cui Nikita Pelizon, che è attualmente tra i finalisti. Proprio in queste ultime ore, la Fiordelisi ha voluto pubblicare un video con le persone a cui ha voluto più bene all’interno della casa.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi e il video divertente pubblicato su TikTok

Sul suo profilo TikTok, Antonella Fiordelisi ha pubblicato un video molto divertente in cui balla con il fidanzato Edoardo e con Sarah Altobello e Marco Bellavia. Questi ultimi due sono stati dei personaggi, all’interno del GF Vip 7, molto isolati. Ricordiamo infatti che, già nelle primissime settimane del reality show, nacque una grossa polemica intorno a quanto accadde da parte degli altri concorrenti verso Bellavia. Alcuni li definirono come atti addirittura di bullismo nei suo confronti. Una delle poche con cui Marco riuscì a creare un bel legame fu appunto Antonella.

La Fiordelisi non ha esitato ad incontrare fuori dal GF Vip i concorrenti con cui ha instaurato un rapporto di amicizia. Come descrizione del video da lei pubblicato, Antonella ha scritto: “Le mie persone preferite del Grande Fratello. Manca solo Nikita e qualcun altro…”, facendo probabilmente riferimento ad esempio a Davide Donadei, con il quale aveva creato un bellissimo legame. Un utente ha commentato affermando: “Che bello vedervi insieme, manca qualcun altro però forza facciamo vincere Nikita“.

Sono stati tantissimi i commenti al TikTok di Antonella, alcuni li hanno definiti speciali e un utente in particolar modo ha commentato dicendo: “Grande Antonella! Che bella la tua sensibilità con Sarah e Marco. Da quando non ci siete più voi io non guardo più il GF Vip. Vi adoro”.