È ormai risaputo che la coppia che ha fatto più discutere all’interno del GF Vip 7 è quella formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’influencer salernitana è uscita dal programma già da diversi giorni, ma nonostante questo ha avuto modo di farsi notare ancora dal pubblico. Infatti Antonella è stata ospitata durante la puntata della semifinale del reality, e il suo attacco alla gieffina Micol Incorvaia le ha permesso di essere nuovamente al centro dell’attenzione.

Nel corso di questa edizione del GF Vip 7, abbiamo avuto modo di vedere tante volte Antonella Fiordelisi ed Edoardo protagonisti di discussioni dovute a continue incomprensioni, ma anche a gelosie da parte di entrambi. La situazione peggiorò proprio con l’entrata dell’Incorvaia, la quale ha in passato avuto una frequentazione con Edoardo Donnamaria, conosciuto grazie all’aiuto della sorella Clizia che è fidanzata attualmente con Paolo Ciavarro, volto di Forum proprio al fianco dell’ex vippone.

GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria esclusi dai salotti TV

Ai fan della coppia non è però scappato un particolare molto importante. Sia Antonella Fiordelisi che Edoardo Donnamaria non sono apparsi, in questi giorni fuori dalla casa del GF Vip 7, in nessun’altra trasmissione televisiva. A differenza magari di altri concorrenti che sono stati ospitati ad esempio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Molti sono quindi a domandarsi come mai questo stesso trattamento non sia avvenuto nei confronti della giovane coppia, ma soprattutto i cosiddetti ‘Donnalisi’.

A spiegarne il motivo è stato Amedeo Venza tramite una storia Instagram sul suo profilo. Pare dunque che Antonella ed Edoardo non sono stati cercati da nessuna trasmissione per parteciparvi, i motivi di questa decisione non sono però ancora venuti fuori. Alcuni ipotizzano che uno dei motivi potrebbe riguardare Edoardo Donnamaria. Ricordiamo infatti che l’ex gieffino non è stato eliminato, bensì squalificato dal programma, in seguito a continui atteggiamenti poco consoni per la trasmissione di Canale 5.

Ricordiamo invece che l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal reality è stata manovrata proprio dai suoi stessi genitori. In seguito all’uscita di Edoardo dalla casa del GF Vip, Antonella si era sentita molto sola e aveva spesso mostrato le sue lacrime. Proprio per questo motivi i genitori, preoccupati, hanno chiesto ai suoi fan di smettere di votarla per farla uscire fuori dal programma.