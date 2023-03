All’interno della casa del GF Vip 7 abbiamo visto nascere diverse coppie, ma sicuramente quella di cui si è più discusso durante il corso del programma è stata quella formata da Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. I due, ormai usciti fuori dal reality, in questi ultimi giorni hanno rilasciato diverse dichiarazioni su quanto sta accadendo tra di loro fuori dalla casa e su cosa è avvenuto durante le presentazioni alle rispettive famiglie.

I due hanno rilasciato in particolare un’intervista al giornale Chi, durante la quale Edoardo Donnamaria ha dichiarato che da quando anche Antonella è uscita fuori dalla casa è come se entrambi fossero ripartiti da zero. Edoardo afferma: “Io non ho la sensazione di stare con lei da cinque mesi, è come se stessi con lei da tre giorni”, riferendosi ad Antonella Fiordelisi e al loro lungo percorso all’interno del GF Vip 7, dove per l’ex gieffino sembrano essere trascorsi due anni di relazione.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria e il pensiero dei genitori su Antonella Fiordelisi

Senza però alcun dubbio, entrambi dichiarano che all’interno della loro coppia non mancano l’interesse, il confronto e la passione. Edoardo Donnamaria ha addirittura ammesso di sentire fortemente le farfalle nello stomaco. Antonella Fiordelisi ha invece dichiarato di essere rinata una volta che lo ha rivisto fuori dal GF Vip 7, soprattutto perché all’interno della casa era ormai rimasta da sola assieme a Nikita Pelizon contro il gruppo compatto degli spartani.

Facendo invece riferimento ai genitori dell’ex gieffino, pare che il padre di Donnamaria adori Antonella, tanto che quando ha saputo della sua uscita dal programma voleva raggiungerla assieme al figlio per conoscerla subito di persona. Poi Edoardo afferma: “Mamma dice che Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella”. Pare quindi che la famiglia Donnamaria abbia perso la testa per la nota influencer salernitana.

Anche Antonella ha portato Edoardo a conoscere i suoi genitori. Scherzosamente, durante l’intervista, la Fiordelisi ha precisato che avrebbe preferito una minore intromissione da parte dei genitori sul suo percorso all’interno del reality, ma allo stesso tempo ha dichiarato che i suoi sono felicissimi di aver conosciuto l’ex vippone e di adorarlo.