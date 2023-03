Colpo di scena su Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La coppia nata al GF Vip 7 sarebbe pronta a stupire ancora tutti i loro fan con una decisione pazzesca. Sebbene non ci siano dichiarazioni ufficiali dei due ex vipponi, è ormai diventata pubblica una notizia sensazionale sul loro futuro. Si tratterebbe di qualcosa di inaspettato, ma che confermerebbe le indiscrezioni già rilanciate da Fabrizio Corona nelle ultime ore. Infatti, quest’ultimo si era soffermato proprio su situazioni interessati legate ai Donnalisi.

Secondo Corona, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbero già proiettati verso altri obiettivi professionali e non soltanto personali. E ciò che ha scritto il sito Blastingnews andrebbe proprio in questa direzione. Parlando un attimo della sfera privata, lei ha confessato di essere desiderosa di diventare mamma. E questo pensiero lo ha avuto solo da quando ha il volto di Forum al suo fianco. Anche lui ci sta pensando e quindi nei prossimi mesi tutto potrebbe accadere.

Leggi anche: “Chi cercheremo di far vincere”. Finale GF Vip 7, Antonella e Donnamaria hanno fatto il nome





Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, novità in vista

Una grande e nuova esperienza televisiva potrebbe aprire le porte ad Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Quindi, anche a livello lavorativo dovrebbero continuare a viversi tutto assieme. In attesa dell’eventuale convivenza e dell’ipotetico bebè, i due ex gieffini sarebbero stati messi nel mirino di un programma che vorrebbe averli con sé. Ovviamente non possiamo ancora darvi la certezza, ma Blastingnews è convinto che potremmo vederli all’opera in una trasmissione molto attesa dal pubblico.

Potrebbero già mettere in gioco i loro sentimenti, infatti Antonella e Donnamaria sarebbero stati puntati per essere inseriti nel cast di Temptation Island 2023. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, salvo cambiamenti improvvisi, tornerà la prossima estate ma non è ancora stata comunicata la data. Entrambi sarebbero tentati quindi da ragazzi e ragazze e metterebbero subito a dura prova la loro fedeltà. Non resta che aspettare le prossime settimane per saperne di più.

Temptation Islando ritornerà dopo una pausa di un anno. Infatti, nel 2022 il programma era stato eliminato dal palinsesto Mediaset e l’ultima edizione, la numero 10, è quindi andata in onda nel 2021. E la presenza di Donnamaria e Antonella potrebbe favorire degli ascolti tv eccezionali.