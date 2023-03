Siamo ormai agli sgoccioli del GF Vip 7 e Antonella Fiordelisi ha già il nome del loro vincitore. Faranno di tutti in questi giorni e fino a lunedì 3 aprile, quando è prevista la finale, per permettere il suo successo. Non siamo nel campo delle indiscrezioni, ma siamo in presenza di fatti ufficiali, infatti a parlare è stata proprio la ragazza in un’intervista a Casa Chi. Dove si è anche concentrata sugli aspetti più riservati, riguardanti proprio la relazione con il volto di Forum.

Infatti, oltre a parlare del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi parlando presumibilmente anche a nome di Edoardo Donnamaria non solo ha rivelato chi vorrebbe come vincitore ma ha anche fatto un altro annuncio top: “In realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io per la prima volta ho pensato di diventare madre ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Questa cosa già me l’aveva detta inizialmente e mi aveva detto che con me aveva voglia di diventare padre”.

Leggi anche: “Vi dico una cosa importante”. Antonella Fiordelisi, l’annuncio boom sulla storia con Donnamaria





GF Vip 7, Antonella Fiordelisi svela chi vorrebbe come vincitore

Dopo il GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha voluto anche ringraziare tutti i Donnalisi, che le hanno mostrato un enorme supporto. E ora ha chiesto aiuto proprio a loro affinché il vincitore di questa edizione del reality show sia proprio chi desidera lei. Donnamaria sarà certamente d’accordo con la ragazza, dato che ormai sono una coppia indissolubile. La sua previsione è chiara, anche se ci sono dei timori da parte dell’ex vippona, che ha anche fatto un altro nome di uno dei favoriti al trionfo finale.

Ecco l’annuncio di Antonella a Casa Chi: “Spero che Nikita vinca il GF Vip, ma la vedo dura. La sto supportando da fuori, ma spero che vada tutto come deve andare. Noi ci siamo dette che dobbiamo portare Persia in finale e lei alla fine è l’unica in mezzo agli Spartani. Lei è l’unica che si merita la finale tra quelli rimasti e spero che vinca. Temo però che possa vincere Tavassi, Nikita rispetto alle persone che stanno lì è umana. Quasi tutti i Donnalisi voteranno Nikita, è sicuramente un grande aiuto. Non mi aspettavo questo amore, sono tantissime donne”.

A proposito di Nikita Pelizon, ha avuto un momento di forte commozione. Prima si è fermata di fronte all’armadio vuoto di Luca Onestini e poi è scoppiata a piangere. Un pianto prolungato, sofferto, che ha mostrato tutta la fragilità ma anche l’affetto dell’influencer per l’ex coinquilino.