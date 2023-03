Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si stanno godendo ogni piccolo momento insieme, da quando hanno lasciato entrambi il GF Vip 7. Lui se n’è andato prima del previsto, a causa di una squalifica subita dal programma, mentre lei è stata successivamente eliminata al televoto anche in virtù dell’intervento di sua madre. Quest’ultima aveva invitato i fan dell’ex gieffina a non votarla perché la vedeva sofferente e quindi preferiva che si interrompesse immediatamente l’esperienza tv della figlia.

Ma ora Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria starebbero già sognando in grande e una grossa novità non è affatto da escludere nei prossimi mesi. A Casa Chi lei si è inoltre soffermata su Nicole Murgia, prima di parlare dell’altro argomento importante: “In casa gli ho detto: ‘Mi hai fatto stare veramente male e non so se tornerò con te perché con i tuoi atteggiamenti sono stata male, non accetto queste cose’. Mi ha promesso in capanna che, non essendo stato molto corretto nei miei confronti, non avrà nulla a che fare con queste persone”.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: grande sogno dopo il GF Vip

Ma c’è un tema molto importante, sul quale si erano già concentrati in passato. E ora i giornalisti Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri hanno chiesto ad Antonella Fiordelisi maggiori informazioni su ciò che sarebbe in serbo con Edoardo Donnamaria. Anche se si conoscono e si sono innamorati da pochi mesi, i loro sentimenti sono fortissimi a tal punto da ipotizzare un futuro sempre insieme. E si sarebbero già posti come obiettivo qualcosa di memorabile, che farebbe impazzire di gioia tutti i Donnalisi.

La coppia avrebbe voglia di fare un figlio o almeno queste sono state le intenzioni di entrambi, espresse già in passato e ora ribadite proprio dall’ex fidanzata di Francesco Chiofalo: “In realtà ne avevamo parlato anche in casa, siccome è una storia importante abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre. Io per la prima volta ho pensato di diventare madre ma l’ho pensato solo con lui, è una cosa importante. Questa cosa già me l’aveva detta inizialmente e mi aveva detto che con me aveva voglia di diventare padre”.

Nell’ultima puntata del GF Vip 7 Antonella è invece stata attaccata da Giulia Salemi: “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”. Una vera bordata nei confronti dell’ex vippona.