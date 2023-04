Ancora poche ore e la settima edizione del GF Vip si chiuderà. In attesa di sapere chi vincerà questa edizione i concorrenti rimasti in gara si sono confrontati nel loft. A giocarsi la finale saranno Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Sempre questa sera, durante la diretta, grazie al televoto si conoscerà il nome del sesto finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

I telespettatori aspettano questo momento da mesi e ovviamente ci sono gli schieramenti, o fandom, che tifano per il proprio preferito. Dei persiani è rimasta solo Nikita Pelizon, mentre gli spartani contano ancora su diversi esponenti. Secondo i bookmakers le probabili finaliste sono Oriana Marzoli o Nikita Pelizon. Secondo Fabrizio Corona, invece, il vincitore del GF Vip 7 è Edoardo Tavassi. E proprio il fratello di Guandalina Tavassi è finito nuovamente nella bufera a causa del suo comportamento con Nikita Pelizon.

Edoardo Tavassi contro Nikita Pelizon al GF Vip 7

Durante il gioco della verità la modella triestina ha espresso il suo giudizio sul compagno di avventura: “Ho provato a parlarti. Avrei preferito non facessi commenti inopportuni durante le puntate o le nomination”. Ma torniamo a quanto fatto da Edoardo Tavassi. Come è noto i due non hanno mai avuto un buon rapporto e in queste ore Tavassi si è sfogato con la fidanzata Micol Incorvaia al GF Vip 7. “Tutti tranquilli ma Nikita è pesante… che pesantezza“, ha esordito il vippone. “Mamma mia, ammazza che noia… che noia. Lei si va a imbarcare in dei discorsi in cui si incarta da sola ma poi il ragionamento se ne va a quel paese”, ha accusato ancora.

Per Edoardo Tavassi “Nikita si va a mettere in tutti quei discorsi che alla fine perde e si dà la zappa sui piedi da solo, che tu dici ‘che devo fà?’ Ogni cosa che lei dice io le rispondo. Mi ha detto cose come ‘non sei nella mia testa’, si è dispiaciuta che io non sono andato a parlarle… sì! In puntata le dovevo parlare! Lei è un’incongruenza… ancora stiamo parlando di queste cose“.

Il gioco della verità ha infastidito il concorrente e Edoardo Tavassi proprio da questo ne è nato il discorso contro Nikita. Discorso che ovviamente i fan della Pelizon non hanno preso bene. “basta, sempre contro Nikita”, “Un accanimento contro Nikita”, scrivono ancora i suoi fan sui social. Alla luce die fatti, secondo qualcuno, Edoardo dovrebbe addirittura essere squalificato per le frasi su Nikita. La richiesta ufficiale è stata fatta da qualche utente su Twitter e altri canali social, ma a quanto pare non ci sono gli estremi per la squalifica del concorrente (il video della lite).