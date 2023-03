Fuori dal GF Vip 7 è successo un episodio con Daniele Dal Moro, che si è infuriato per un gesto che lo ha visto protagonista. Non si attendeva che si potesse verificare una cosa simile, nonostante avesse confermato che ci fosse stata una riappacificazione con questa persona nei giorni scorsi. Ma stavolta si è andati un po’ troppo oltre, come ha fatto intuire lui stesso, infatti la sua reazione non è stata affatto positiva. E non sappiamo se ci saranno ulteriori conseguenze sul rapporto con lei, che a sorpresa sui social ha pubblicato una foto eloquente.

Intanto, dopo il GF Vip 7 Daniele Dal Moro è stato nominato anche da Wilma Goich: “Daniele è una persona meravigliosa e sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via perché non era vera la cosa, stavano giocando lui e Oriana“. L’ex concorrente del GF Vip 7 prosegue dunque nella sua analisi: “La colpa è stata di Oriana perché lei per fare ‘aiuto, aiuto, mi fai male’ ha fatto pensare che lui fosse stato un po’ più violento del solito. Invece non era vero perché stavano giocando, lei voleva togliersi il trucco e lui anche”.

Leggi anche: “È stata Oriana”. GF Vip 7, cose pesanti su lei e Daniele Dal Moro. “Lui lo scoprirà”





GF Vip 7, Daniele Dal Moro furioso con l’ex vippona

Un vero e proprio colpo di scena, dopo diverso tempo dall’uscita di scena dal GF Vip 7 da parte di Daniele Dal Moro, si è verificato nelle ultime ore su Instagram. L’ex gieffina Elenoire Ferruzzi ha infatti deciso di postare un’immagine in compagnia del giovane, mentre si trovavano proprio nella casa più spiata d’Italia. Lei ha postato questa foto e ha commentato: “Bambolino“, con tanto di cuore ad accompagnare la parola. E la risposta di Dal Moro è stata immediata e ha fatto trasparire tutto il suo fastidio.

Daniele Dal Moro ha replicato: “Hai sbattuto la testa?!“. E un utente Twitter ha scritto: “Ma la pochezza di questa Elenoire? Non ho più parole. Mesi che ha buttato addosso palate di merda a Daniele , tutto documentato e poi cosa leggo? Ho sole brutte parole, meglio che sto zitta! Spero che Dani si accorga di tutto questo schifo che lo circonda”. Ma c’è anche stata una risposta clamorosa da parte di Giacomo Urtis, che in maniera scherzosa ha ipotizzato ciò che potrebbe fare tra qualche mese.

Ma la pochezza di questa elenoire? Non ho piú parole. Mesi che ha buttato addosso palate di merda a Daniele , tutto documentato e poi cosa leggo? Ho sole brutte parole, meglio che sto zitta !Spero che Dani si accorga di tutto questo schifo che lo circonda. #oriele #gfvip pic.twitter.com/DPt7stpvLj — Stellina (@fede40048223) March 27, 2023

Urtis ha infatti pubblicato questo commento: “Che carini! Io testimonial di nozze”. Ora comunque non sappiamo se Daniele Dal Moro abbia voluto ironizzare o se si sia davvero indispettito per quell’istantanea, che riguardava loro due.