Dopo il GF Vip 7, c’era grande attesa per capire cosa sarebbe successo tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro una volta finito il reality show. E i dubbi sono stati sciolti nelle ultime ore, infatti è stato postato un video in cui sono stati ripresi entrambi. Nonostante la vicinanza di lui a Oriana Marzoli, rivale della modella di Trieste, lui aveva mostrato affetto nei confronti della vincitrice del programma. E quindi i fan stavano attendendo l’eventuale incontro tra i due ex concorrenti della trasmissione Mediaset.

Una volta terminato il GF Vip 7, Nikita Pelizon ha passato dei bei momenti insieme all’amica Antonella Fiordelisi mentre Daniele Dal Moro è stato avvistato con la venezuelana che si è piazzata in seconda posizione. A proposito delle coppie e quindi anche di Daniele ed Oriana, Elenoire Ferruzzi ha esclamato: “Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime”.

Leggi anche: “Devo dirvi una cosa su Onestini”. Dopo il GF Vip, Nikita parla al pubblico e ammette tutto





GF Vip 7, novità su Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro

Possiamo subito annunciarvi che dopo la finale del GF Vip 7, Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro si sono rincontrati e hanno potuto parlare per la prima volta da quando lui era stato squalificato dal programma. Tra i due si era creato un legame particolare, infatti bellissima è l’amicizia nata tra i due ex vipponi. E ora c’è stato un momento commovente: si sono visti e abbracciati con grandissimo affetto e ovviamente i fan non hanno potuto fare altro che commuoversi davanti a quelle immagini.

Come scritto da Novella 2000, colei che ha trionfato al GF Vip 7 aveva ancora addosso la vestaglia di colore bianco. In più si è saputo cosa è accaduto tra Dal Moro e i familiari di Nikita. C’era stata una discussione social tra lui e la madre della Pelizon, ma anche queste incomprensioni sono state superate alla grande, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal web. Andiamo a vedere insieme non solo le immagini del magnifico abbraccio, ma anche cosa ha fatto l’ex UeD con la famiglia di lei.

Dal Moro ha voluto farsi una foto anche con la madre e il padre di Nikita nonché con la sorella Jessica e i nipoti della vincitrice del GF Vip. Ma c’è chi ha criticato Dal Moro: “Sì, è proprio interessato, infatti sta guardando il cellulare”.