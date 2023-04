Nikita Pelizon su Luca Onestini, la rivelazione. La vincitrice indiscussa del GF Vip 7 non poteva credere ai suoi occhi eppure era tutto vero: Nikita porta a casa la vittoria tra gli applausi di tutti. E all’indomani della serata conclusiva del reality show non poteva che essere intervistata per i lettori del magazine settimanale Chi. Il suo primo pensiero? L’ex gieffina ne parla senza troppi giri di parole dopo essere salita sulla pedana con Oriana Marzoli, poi qualificata al secondo posto nel corso della serata conclusiva e 197 giorni complessivi trascorsi dentro la casa più spiata d’Italia.

La rivelazione di Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7. Un percorso che ha fatto sognare tantissimi fan, quello di Nikita all’interno della casa più spiata d’Italia. Previsioni e sondaggi che hanno portato il suo nome quasi sempre al primo posto tra quelli dei concorrenti che avrebbero vinto l’edizione del reality show di Alfonso Signorini: e così è stato.

La rivelazione di Nikita Pelizon dopo il GF Vip 7: “Luca Onestini è…”

Un sogno a occhi aperti che ha trovato la sua concretezza, Nikita Pelizon sta vivendo un momento ricco di gioia. Eppure tra le splendide esperienza vissute dentro la casa del GF Vip 7, il suo pensiero corre ancora verso quello più significativo, che tira in ballo il nome di un altro concorrente, Luca Onestini. “Luca Onestini è il mio ricordo più bello e la persona che mi ha fatto soffrire di più”, ha svelato la vincitrice del GF Vip 7. Ed effettivamente il rapporto conteso tra continui alti e bassi tra Luca e Nikita ha creato spesso diverse perplessità con i fan quasi sempre dalla parte della modella triestina.

E a tal proposito Nikita Pelizon rivela nel corso della stessa intervista: “Desidero innamorarmi sempre e dovunque. In casa sarebbe stata tosta, poteva succedere ma non c’è stato modo. Dopo tante settimane al GF Vip non ti puoi lamentare se vinci, ma avrei scelto sempre l’amore”. Inoltre sempre a proposito di Luca Onestini, Nikita ha rivelato qual è stato il momento più bello: “Quando è entrato Luca, c’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l’Oceano. La cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando, ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico”.

Cosa desidera Nikita per il suo futuro sentimentale? La vincitrice del reality ha risposto: “Mi piacerebbe trovare un amore sano, una persona che sia profonda, analitica, non sia orgogliosa, sia disposta a lavorare insieme per migliorare, capendo che nessuno dei due è perfetto. Una persona che mi sostenga nei miei progetti a livello di motivazioni”.