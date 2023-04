Assurdo retroscena su Nikita Pelizon, dopo che ha vinto il GF Vip 7. L’entusiasmo dei suoi fan è stato smisurato, infatti nonostante ci sperassero, in tanti temevano che l’unione degli Spartani potesse essere troppo forte. Invece è riuscita a battere tutti, compresa la temibilissima Oriana Marzoli, la quale ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Al termine della trasmissione, si sarebbe però verificato un episodio scioccante. Infatti, si è rischiato davvero di parlare di bruttissime cose.

Ovviamente non ci riferiamo a comportamenti particolari di Nikita Pelizon, che ha giustamente festeggiato alla grande dopo aver conquistato il GF Vip 7. Una delle più felici è stata anche Antonella Fiordelisi, che l’ha aiutata notevolmente nel raggiungimento di questo obiettivo spingendo i Donnalisi a votare compatti per la modella triestina. Ma ora dai social sono emerse delle segnalazioni clamorose. Ne stanno parlando in tanti su Twitter e c’è stata davvero tanta paura per quanto accaduto.

Nikita Pelizon, cosa è successo dopo che ha vinto il GF Vip 7

Il sito Novella 2000 ha innanzitutto ricordato le parole scelte da Nikita Pelizon per omaggiare il suo successo al GF Vip 7: “Il mondo molto spesso sembra ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto. Ragazzi, è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico. Speravo una cosa che si realizzasse, ovvero che gli ultimi saranno i primi, e si è avverato”. Ma alcuni fan avrebbero reagito in maniera decisamente esagerata.

Nel corso della notte, una volta che il programma è finito completamente, Nikita è stata presa di assalto dai suoi ammiratori. E alcuni fan avrebbero tentato di tutto pur di salutarla. Infatti, questi sono alcuni dei messaggi scritti da alcuni utenti Twitter: “Una fan si è buttata sulla macchina con Nikita dentro“, “Ma in che senso una fan si è lanciata sulla macchina di Nikita. E un’altra ancora si stava facendo investire“, “Una fan di Nikita che si butta sulla sua macchina, ma cosa ca*** sta succedendo?”. Per fortuna non ci sarebbero stati feriti.

Una fan di Nikita che si butta sulla sua macchina ma cosa cazzo sta succedendo#gfvip pic.twitter.com/b9vQ4LJBCM — 𝓛𝓾𝓬𝒾𝒶🎈 (@impavidaa) April 4, 2023

Come ha anche sottolineato Novella 2000, non sono state trovate delle prove inerenti questo argomento. Essendoci però diversi commenti della stessa natura, sicuramente c’è una base di verità ma non abbiamo purtroppo video che mostrino la scena in questione.