Finito il GF Vip 7, si aspettava che Nikita Pelizon fosse al centro dell’attenzione dappertutto per darle lo spazio necessario per tributarla al meglio. Ma sta invece succedendo qualcosa di inaspettato e il pubblico ha subito provato a capirne di più. E a quanto pare c’è una spiegazione praticamente ufficiale, anticipata dal sito TvBlog. Non un momento straordinario quindi per la modella di Trieste, che deve fare i conti con una decisione clamorosa che le cambierà totalmente i suoi piani.

Ebbene sì, la vincitrice del GF Vip 7 è costretta a subire delle conseguenze. Nikita Pelizon, dopo tanti mesi rinchiusa nella casa più spiata d’Italia, non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con questa realtà, ma dovrà abituarsi al più presto per evitate di avere ulteriori contraccolpi psicologici. Infatti, c’è una serie di cose che i colleghi di TvBlog hanno notato in questi ultimi giorni. Si attendono eventuali dichiarazioni dell’ex vippona e dei vertici Mediaset, ma la situazione sarebbe ormai chiara.

GF Vip 7, la clamorosa decisione su Nikita Pelizon

Se sui social network l’ex GF Vip 7 è decisamente molto attiva con i suoi follower, non si può dire lo stesso in televisione. Nikita Pelizon non si è praticamente mai vista, una volta terminato il reality show di Alfonso Signorini, e TvBlog ha illustrato come stiano realmente le cose: “Non sorprende che, per esempio, la vincitrice del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset. Sembrano lontani anni luce i tempi del gioco di squadra del Biscione, che riempiva i suoi contenitori con dibattiti su dibattiti relativi alle dinamiche sviluppatesi all’interno della casa più spiata d’Italia”.

E c’è stato anche l’elenco dei programmi che hanno in effetti ignorato lei e il GF Vip 7: “A Mattino Cinque come a Pomeriggio Cinque, dove martedì il commento al Gf Vip appena concluso è stato relegato ad un flash a fine diretta. Ma il segnale più clamoroso dell’isolamento di cui è oggetto il Grande Fratello Vip è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione manifesto di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c’è traccia dei concorrenti del GF Vip”.

Tutti sono stati esclusi, quindi l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi è quella di cancellare al più presto quest’ultima edizione del GF Vip: “Niente intervista né alla vincitrice, né tantomeno alle coppie che si sono create all’interno del programma, da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, a Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro, passando per Edoardo Tavassi con Micol Incorvaia, che solitamente attraggono l’interesse del pubblico abituato a un certo tipo di televisione. Un fatto sembra incontrovertibile: Mediaset sta provando a dimenticare l’edizione numero 7 del Grande Fratello Vip“. Vedremo se cambierà qualcosa in futuro.