A quasi una settimana esatta dalla fine del GF Vip 7 Sonia Bruganelli si è sbilanciata sulla vittoria di Nikita Pelizon; lo ha fatto nel corso di un’intervista a superguidatv dove ha raccontato anche le impressioni di un viaggio lungo 7 mesi. Prima di intervenire su Nikita Pelizon la moglie di Paolo Bonolis si era già fatta sentire sparando a zero su Edoardo Tavassi e suscitandone, poi, la reazione che non era stata meno pungente. Per chi non avesse seguito il botta e risposta tutto era iniziato quando Sonia aveva individuato in Tavassi l’elemento che aveva cambiato il gioco.



“Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono no stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria”.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli: “Perché ha vinto Nikita Pelizon”



Lo accusava poi di essere un manipolatore. Tavassi aveva replicato su twitter senza fare mai il nome di Sonia. “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa”.



E ancora: “Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno”. Sonia Bruganelli non aveva più replicato. Piuttosto ha spiegato il motivo perché secondo lei ha vinto Nikita Pelizon: “Non ha mai prestato il fianco alle emozioni negative che l’hanno travolta”.Un valore aggiunto, secondo Sonia Bruganelli è stato che Pelizon è entrata nel loft di Cinecittà sin dall’inizio del programma.



Giusto, quindi, a parere di Sonia premiare la resistenza della modella triestina. La vittoria di Nikita Pelizon al

GF Vip 7 è stato l’ultimo atto che ha visto protagonista Sonia Bruganelli nel reality. L’opinionista ha infatti fatto sapere che non sarà più al fianco di Signorini.