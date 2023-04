Non si smorza la tensione tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli: a quasi una settimana dalla fine del GF Vip 7 i nervi restano tesi. La prima ad entrare a gamba tesa era stata proprio la moglie di Bonolis che pare aver chiuso in maniera definitiva la sua esperienza nel programma. Una decisione forte delle quale si era sentita libera di sparare a zero sui protagonisti riservando un trattamento molto ma molto particolare a Edoardo Tavassi, considerato il jolly impazzito uscito fuori dal mazzo che cambia i valori sul campo.



Raccontava Sonia: “Il Gf Vip 7 è cambiato con l’arrivo di Edoardo Tavassi. All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no. Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono no stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria”.

Edoardo Tavassi, nuove accuse a Sonia Bruganelli dopo il GF Vip 7



Sonia Bruganelli non si era fermata, anzi: “Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore”. Parole che sono arrivate all’orecchio di Edoardo Tavassi che, proprio come Sonia Bruganelli dopo la fine del GF Vip 8, ora risponde.



Pur senza fare il nome del destinatario ma a chi sia indirizzato il tweet è fin troppo chiaro. “Per qualcuno sono uscito come una sorta di mostro. Mi hanno anche dato del manipolatore. Ma cosa ho manipolato? Io al massimo ho detto la mia visione di certe cose. Mi hanno etichettato con una cosa che non mi appartiene. Mi infastidisce un po’ questa cosa”.



E ancora: “Perché alla fine io dico la mia, o posso dare un consiglio, ma non ho mai voluto influenzare nessuno”. Pochi giorni fa anche Guendalina era scesa in difesa del fratello. “Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande Fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così”.