Il GF Vip 7 sarà ricordato come l’edizione delle polemiche, da Nikita Pelizon a Oriana Marzoli passando per Edoardo Tavassi nessuno è stato mai al riparo e ora, che il gioco è finito, entra in ballo Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo ha voluto dire la sua sul percorso del fratello in una lettera aperta pubblicata su Novella 2000. “Caro Edo, io sono orgogliosissima di te, lo sono sempre stata, ma dopo la tua partecipazione al Grande Fratello Vip sono veramente sempre più fiera di avere un fratello così”.



“Sei un ragazzo buonissimo, la tua gioia di vivere, la tua genuinità e soprattutto il tuo sorriso”. Pensierini scritti tutti così, con questa sintassi. Questo programma mi ha confermato ulteriormente quanto tu sia importante nella mia vita, quanto mi sei mancato. Io oggi sono felice con il cuore, ma devo anche parte della mia felicità a te, perché ci sei sempre stato, sei la mia metà, sei il mio ‘Grande Fratello’”.

Leggi anche: “Insieme”. Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia: lo scoop dopo il GF Vip 7





Guendalina Tavassi, lettera al fratello dopo la fine del GF Vip 7



“E poi, lasciatelo dire, non sei solo una persona meravigliosa, buona, pura, sensibile, ma sei diventato anche un gran figo”. La lettera di Guendalina batte forte su un tasto ‘Perché tutti hanno potuto vedere la tua bontà”, come a cestinare le accuse che sono cadute su di lui e che spesso anche la produzione è sembrata voler far cadere su di lui.



Difficile non vedere un legame come le dichiarazioni di Sonia Bruganelli (definita da Guendalina una ‘strega col porro’) che, poche ore prima, aveva attaccato Edoardo. Nel dettaglio la moglie di Paolo Bonolis aveva scritto: “All’inizio era un ragazzo divertente, poco alla volta ha creato questa divisione nettissima fra chi era a suo favore e chi no”.



“Da lì sono mutate molte cose, come il rapporto fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: sono no stati accusati di litigare troppo quando, in realtà, era Tavassi a influenzare Donnamaria. Prima c’era un cast vario, c’erano diverse dinamiche: con Tavassi è cambiato il meccanismo, sono cambiata anch’io e ho fatto la mia famosa sfuriata. È stato il concorrente più manipolatore”.