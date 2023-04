Grande Fratello Vip 7, il pensiero di Luca Onestini sulla vittoria di Nikita Pelizon. Ormai è storia, l’influencer triestina, ribaltando i pronostici alla vigilia che vedeveno Oriana e Tavassi favoriti, ha vinto l’ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Durante la finale, oltre alla gioia per la 29enne, ci sono stati anche momenti di tensione e vere e proprie “cafonate”.

Alcune fan dei Donnalisi, la comunità social nata per supportare la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, si sono scagliate contro Oriana Marzoli. L’hanno derisa e hanno pronunciato frasi irripetibili mostrandosi con atteggiamento piuttosto scontroso tanto che si è reso necessario l’intervento dei bodyguard. Poi la rissa sfiorata tra Antonella e Micol, insomma un vero caos.

Nikita sbaraglia la concorrenza, le parole di Luca Onestini

La vittoria di Nikita Pelizon ha fatto piuttosto scalpore, soprattutto perché era l’unica ‘Persiana’ rimasta e molti pensavano che il gioco di squadra degli ‘Spartani’ potesse essere vincente. Invece non è andata così. Subito dopo la fine del GF Vip l’ex concorrente Luca Onestini ha candidamente ammesso: “Non facevo il tifo per Nikita, ma ha vinto. Quindi congratulazioni“.

Per quei pochi che non lo ricordassero Luca Onestini e Nikita Pelizon hanno avuto una liaison all’interno della Casa. La storia, però, non è decollata e tra i due ci sono stati momenti di attrito e scambio di accuse reciproche. Oggi l’ex UeD sull’influencer triestina dice: “Avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento. A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene così. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione”.

Luca Onestini ha quindi concluso il suo pensiero lanciando una frecciatina a Nikita Pelizon: “Io non credo tanto a queste cose qua, però non c’è odio. Io faccio i complimenti a lei, che si goda la vita“. Insomma Luca pensa che Nikita abbia “recitato una parte”. E a questo punto, visto il tono usato, sarà davvero difficile immaginare un futuro da ‘amici’ tra i due ex quasi fidanzati. O no?

