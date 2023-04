“Lo fa per Silvio Berlusconi”. Alfonso Signorini, il gesto non passa di certo inosservato: cosa è successo

È la notizia del giorno, Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano. Il tam-tam mediatico in queste ore sta impazzendo e chiaramente tutte le persone molto vicine al Cavaliere sono in uno stato di apprensione. Tra questi c’è evidentemente anche Alfonso Signorini, reduce da un’edizione spaziale del GF Vip. Eppure, in quello che dovrebbe essere uno dei momenti più belli e soddisfacenti della sua vita, Alfonso Signorini non può e non vuole festeggiare.

E il motivo semplicemente ha un nome e un cognome: Silvio Berlusconi. Si teme il peggio per l’ex primo ministro italiano ed è per questo che oramai non si fa che attendere, sperando in un miracolo. Sembra tra l’altro, secondo Dagospia, che tutti i suoi cinque figli – Marina, Luigi, Barbara, Piersilvio ed Eleonora – siano arrivati ieri al capezzale del padre per stargli vicino. Non solo loro, a sostenere da vicino il Cavaliere anche Paolo Berlusconi e la moglie Marta Fascina.

Alfonso Signorini, annullata la festa del GF Vip 7

Insomma, il leader di Forza Italia non sta bene affatto e questo lo stanno capendo anche i non addetti ai lavori. Ma per chi in Mediaset ci lavora e quindi probabilmente ha informazioni privilegiate, la preoccupazione è ancor maggiore. Il padrone di casa del GF Vip 7, aveva organizzato una grande festa il 7 aprile per celebrare il suo 59esimo compleanno.

Un momento che sarebbe dovuto essere di festa e spensieratezza, ma che con questi presupposti non si riesce ad organizzare. Da quello che si dice, al super party sarebbero stati presenti anche i concorrenti dell’ultima edizione del GF Vip, appena terminata. Il motivo (o la scusa) come dicevamo è sì il termine del reality targato Mediaset, ma anche il compleanno di Alfonso Signorini.

In attesa di notizie corve comunque secondo le ultime di Dagospia Berlusconi sarebbe molto grave e i figli hanno raggiunto l'ospedale quindi ha fatto bene Signorini ad annullare un festino, dato che é il suo datore di lavoro da anni anche con Mondadori e pure amico #incorvassi — 🌙💙🧸 (@alzastovolume) April 5, 2023

A parlarne era stata ad esempio Oriana Marzoli, che aveva comunicato sui social che sarebbe andata a Milano insieme a quello che di fatto sembra il suo compagno, Daniele Dal Moro, proprio per partecipare al party. L’esperto di gossip Alessandro Rosica però ne è convinto: “Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”.

