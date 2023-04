Brutta notizia su Silvio Berlusconi. Le condizioni di salute dell’ex presidente del Consiglio sarebbero peggiorate, infatti è stato ricoverato in ospedale a Milano e la situazione sarebbe tutta in divenire. Infatti, stando a quanto scritto da alcuni siti come Leggo e il Corriere della Sera, sarebbe attualmente nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. Solamente pochi giorni fa erano state disposte le sue dimissioni dal nosocomio San Raffaele, ma ora c’è stato un improvviso cambiamento del suo stato clinico.

Secondo quanto rivelato in queste ore, i medici hanno disposto per Silvio Berlusconi il ricovero in rianimazione. C’è grande apprensione quindi per le sue condizioni di salute. Ovviamente c’è attesa per scoprire la motivazione di questo nuovo trasferimento al San Raffaele. Il primo ricovero del presidente del Monza era avvenuto il 27 marzo scorso, poi sembrava essersi tutto risolto e ora la variazione improvvisa sulla sua salute. Nelle prossime ore saranno fornite ulteriori informazioni.

Leggi anche: “Anche cecità improvvisa”. Choc per il vip, ricovero d’urgenza dopo un malore





Silvio Berlusconi, condizioni di salute: “In terapia intensiva”

Dunque, non si hanno ancora moltissime notizie su ciò che gli sta succedendo. Silvio Berlusconi è ricoverato e le sue condizioni di salute sono da monitorare di ora in ora. Questo trasferimento in rianimazione sta facendo preoccupare tutti i sostenitori, i quali si augurano che possa rimettersi in sesto il prima possibile. Il 30 marzo era quindi stato dimesso nel pomeriggio e aveva fatto ritorno a casa.

Berlusconi ha 86 anni ed era stato portato in ospedale per degli accertamenti medici. Lui aveva salutato i giornalisti presenti, quando era uscito dal nosocomio milanese e nulla faceva ipotizzare il peggio. Ci sarebbero delle problematiche cardiovascolari, infatti si è presentato al San Raffaele con un affanno di natura respiratoria. Il sito Leggo ha parlato di una situazione stazionaria, in riferimento alle sue condizioni, ma ovviamente nelle prossime ore potrebbe essere diramato un bollettino medico per fare chiarezza.

Berlusconi era stato attivo sui social fino a poche ore prima del ricovero, infatti aveva pubblicato un post in cui si era congratulato del successo di Massimiliano Fedriga, riconfermato come presidente della regione Friuli Venezia Giulia.