Momenti di paura per il vip, trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere svenuto; un crollo improvviso e drammatico mentre giocava con i suoi due figli. Sulle ragioni è ancora mistero mentre lui continua ad essere ricoverato in un sala dell’ospedale di Madrid in attesa che i medici riescano, una volta terminati gli esami, a formulare una diagnosi. A dare notizia del malore è stato lo stesso ballerino, molto amato e conosciuto in Italia, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale dove si sono riversate valanghe di affetto.



“Settimane fa ho iniziato a stare molto male, avevo tosse, stanchezza, mal di testa. Nonostante ciò, ho provato ininterrottamente per settimane… e ho potuto ballare a Madrid al @teatro_real e a Barcellona al @liceu_opera_barcelona. Qualche giorno fa, accompagnando mio figlio Romeo a scuola, ho iniziato a tossire, ed ero stordito mentre guidavo ma pensavo fosse un malore passeggero”.

Joaquìn Cortés ricoverato d’urgenza: è svenuto davanti ai figli



E invece erano avvisaglie quelle che il ballerino Joaquìn Cortés, 54 anni, sentiva:“Qualche giorno fa – continua -, stavo giocando con i miei figli e sono svenuto. Sono arrivato al pronto soccorso con una saturazione di ossigeno nel sangue molto bassa. Da allora mi fanno esami cardiologici, neurologici e pneumologici. Sono sotto antibiotici e ossigeno”.



“Domani faranno una broncoscopia e poi mi metteranno un supporto per ore o giorni. Ringrazio ogni professionista di ogni specialità che sta indagando per scoprire l’origine delle sincopi. Grazie a tutti per il vostro amore. E confido che con il sostegno di Dio, alla fine, andrà tutto bene. Mi fa solo male passare giorni senza vedere i miei figli. Un abbraccio. Andrà tutto bene”. Nativo di Cordova, Cortés ha mostrato interesse per la danza sin dalla più tenera età.



Cortés e la sua famiglia si trasferirono a Madrid nel 1981. Poco dopo essersi trasferito a Madrid, ha iniziato a prendere lezioni di ballo formale e a studiare seriamente. Nel 1999 Cortés è stato oggetto di un documentario e ha lanciato un tour di successo di ‘Soul’ in tutto il Nord e il Sud America. Nel 2004, Cortés è stato coinvolto nel internazionale tour di ‘De Amor y Odio’ che lo ha portato in Inghilterra, Portogallo, Thailandia e New York, tra gli altri posti. Nel 2015 è stato nella giuria di Forte forte forte, su Rai 1 a fianco di Raffaella Carrà.