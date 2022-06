Sonia Bruganelli, rivelazione sulla figlia malata. Durante l’intervista davanti a Serena Bortone a ‘Oggi è un altro giorno’ la moglie di Paolo Bonolis ha raccontato alcuni momenti drammatici della sua vita. Prima però ha raccontato di un curioso retroscena. L’ex opinionista del GF Vip aveva raccontato che in tempi non sospetti Caterina Balivo l’aveva invitata nel suo Vieni da me e che lei non andò. Al suo posto invece accetto Laura Freddi. “Successe dopo il programma di Caterina Balivo, che mi chiamò per andare ospite e non ci andai, ma andò lei”.



“Finirono per parlare di Bonolis, quindi mi sono detta “Ecco perché mi voleva, non potendo parlare con me di Bonolis ne ha parlato attraverso di lei.” Poi è passato a parlare della figlia. “Ha avuto un enorme problema cardiaco e l’operazione ha causato dei danni motori. All’ottavo di gravidanza mi sono ritrovata a sapere che mia figlia doveva essere operata al cuore”. Una svista dei medici che non ha digerito per tanto tempo.

Sonia Bruganelli, rivelazione sulla figlia malata: “errore dei medici”



“La rabbia la sto superando grazie a lei. Quando faccio i miei post, lei si butta dentro le foto. Io vorrei tutelarla, mentre lei ci vuole essere. Io non la voglio escludere, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Io non ce la faccio a darla in pasto a tutti”. Quindi ha continuato: “Io sono incazzatissima per come sono accadute le cose, per come cambiano le dinamiche anche con gli altri figli. Sensi di colpa su sensi di colpa, alla fine loro capiscono ma il problema rimane”.



Del suo dolore e della battaglia per la figlia aveva raccontato nel corso di un’intervista a Verissimo. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. Le ho fatto le prime foto a quattro mesi”.



“Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile – aveva aggiunto – sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme. Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi”.

