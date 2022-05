Sonia Bruganelli è pronta a ripartire con il suo nuovo progetto. La moglie di Paolo Bonolis non ha certamente perso tempo e ha annunciato attraverso i social network di essere in procinto di proporre ai suoi ammiratori qualcosa di molto apprezzato. Nemmeno il tempo di assorbire la delusione per la sua mancata presenza come opinionista nella prossima edizione del GF Vip, che i suoi fan hanno immediatamente festeggiato una nuova notizia decisamente interessante.

Sonia Bruganelli stupirà sicuramente ancora tutti col suo nuovo progetto, intanto nei giorni scorsi ha mostrato il risultato del ritocchino estetico, la blefaroplastica. “È stato fatto in anestesia locale, direi una leggera sedazione”, ha spiegato Sonia Bruganelli dopo l’intervento di chirurgia estetica, per la precisione la blefaroplastica. “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, aveva scritto.





Sonia Bruganelli, nuovo progetto: torna I libri di Sonia

Sonia Bruganelli, nell’annunciare il nuovo progetto dopo il Grande Fratello Vip, ha scritto: “Impazzisco!!! Nuova stagione, stiamo tornando!!!”. E immediatamente sotto il suo post Instagram è esplosa la gioia di tutti i suoi follower. Non sono mancati nemmeno alcuni commenti da parte di personaggi famosi, che non hanno perso l’occasione per complimentarsi con lei e chiedere già alcune delucidazioni su quel che sarà. Ma sicuramente Sonia fornirà informazioni più dettagliate nei prossimi giorni.

Sonia Bruganelli ricomincerà con I libri di Sonia. Come spiegato nei minimi particolari dal sito 361 Magazine, si tratta di “un format in cui l’artista interpreta grandi volti noti del mondo letterario e dello spettacolo che raccontano della loro vita e dei loro libri tramite una chiacchierata informale accompagnata da un buon cocktail, in cui vengono affrontate anche le caratteristiche del loro segno zodiacale”. E Serena Grandi ad esempio le ha subito domandato: “E la mia intervista quando ci sarà?”.

Ecco perché invece la Bruganelli ha deciso di non proseguire col GF Vip: “Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. In tv voglio fare cose che mi appartengono. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni”.

