Sonia Bruganelli blefaroplastica, la moglie di Bonolis mostra il risultato del ritocchino chirurgico fatto una decina di giorni fa. L’opinionista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che quest’anno ha decretato vincitrice la principessa etiope Jessica Selassié, ha deciso di rifare il look del suo bellissimo sguardo.

Una decina di giorni fa Sonia Bruganelli si è sottoposta a un intervento di blefaroplastica e ha parlato apertamente ai suoi quasi ottocentomila follower. Tanti i commenti e le domande poste dai suoi fan, che hanno commentato e chiesto informazioni sul perché ha deciso di sottoporsi a questo intervento di chirurgia estetica.





“È stato fatto in anestesia locale, direi una leggera sedazione”, ha spiegato Sonia Bruganelli dopo l’intervento di chirurgia estetica, per la precisione la blefaroplastica. “Only the brave!!! Marco è voluto venire a vedere il miracolo degli occhi che lacrimano. Ed io mi ero stancata di stare a casa. P.s. credo di aver esagerato con il copri occhiaie”, aveva scritto a corredo dello scatto postato insieme all’amico Marco Salvati.

Nel selfie Sonia Bruganelli si mostrava con i cerotti che coprivano la parte ritoccata e oggi ha deciso di pubblicare un selfie in cui mostra il risultato. Una foto in bianco e nero, con un primissimo piano proprio sullo sguardo che appare ringiovanito: “Scusate la franchezza ma non riesco a farne a meno. #occhi”, ha scritto orgogliosa del suo nuovo sguardo.

La blefaroplastica superiore, intervento di chirurgia estetica a cui si è sottoposta Sonia Bruganelli, è un’operazione in cui il chirurgo interviene sulle palpebre superiori, cutanei e adiposi, attraverso un’incisione in corrispondenza della piega palpebrale superiore per allargare lo sguardo ed eliminare la pelle in eccesso sulle palpebre.

