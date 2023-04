Arrivano ulteriori aggiornamenti su Silvio Berlusconi dopo il ricovero in terapia intensiva. La sua salute sta mettendo in allarme tantissime persone, infatti sono giunti immediatamente alcuni commenti dal mondo della politica. Gli stanno augurando una pronta guarigione, ma questo nuovo trasferimento nel nosocomio San Raffaele era sicuramente non previsto. Anche perché pare abbia accusato dei problemi fisici improvvisi, che lo hanno costretto a non poter rimanere più nella sua abitazione.

Solamente pochi giorni fa c’era stato un ricovero da parte di Silvio Berlusconi, ma poi il 30 marzo aveva ottenuto le dimissioni. Ora la notizia sulla terapia intensiva cardiochirurgica è stata come un fulmine a ciel sereno. E i principali organi di stampa stanno riuscendo ad ottenere più news sulla sua salute, grazie anche all’intervento del ministro Antonio Tajani, il quale ha dato qualche informazione in più sullo stato clinico dell’ex presidente del Consiglio, che ha ovviamente al suo fianco la famiglia.

Silvio Berlusconi e il ricovero in terapia intensiva: ansia per la salute. Cos’ha

Il sito Repubblica ha riportato alcune dichiarazioni su persone vicine a Silvio Berlusconi, inevitabilmente preoccupati per questo nuovo ricovero ma stavolta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale milanese. Parlando della sua salute, l’amico Tajani ha affermato: “Si tratta di un problema dovuto ad un’infezione non risolta. Ora è vigile e parla”. Mentre il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, ha riferito: “Ho parlato con la famiglia, c’è preoccupazione, ma con la dovuta prudenza sono ottimista. La famiglia è lì, abbiamo l’impressione che sia una ricaduta”. Myrta Merlino ha anche svelato: “Molti parlamentari stanno volando a Milano“. Quindi, i timori stanno aumentando.

Dalla mattinata del 5 aprile è in rianimazione per problematiche di natura respiratoria e cardiovascolare e Repubblica ha ipotizzato che abbia una polmonite. Le sue condizioni sarebbero stazionarie, ma indubbiamente ci saranno altri particolari che saranno diffusi successivamente. Negli ultimi anni comunque il presidente del Monza, che ha 86 anni, è stato ricoverato diverse volte in ospedale. 7 anni fa era stato operato al cuore al San Raffaele, poi nel 2020 era stato colpito dal Covid.

Tre anni fa a causa del coronavirus era stato 10 giorni in ospedale proprio per la polmonite, ma era riuscito a superare tutto. Adesso questa nuova battaglia al San Raffaele, che i suoi seguaci sperano possa vincere il prima possibile.