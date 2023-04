Nelle ultime ore, la vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, ha risposto a diverse domande e curiosità degli utenti nelle sue storie Instagram. Oltre ad essersi fortemente sbilanciata su Antonella Fiordelisi, l’ex vippona ha parlato dei mancati inviti, per tutti i concorrenti, al talk show Verissimo. L’influencer triestina ha affermato, a tal proposito, che non si dovrebbe fare di tutta l’erba una fascio, in quanto non tutti coloro che hanno partecipato al programma hanno portato dei contenuti trash.

Prima di arrivare alla domanda su Antonella Fiordelisi e sulla loro amicizia nata all’interno del GF Vip 7, Nikita Pelizon ha parlato di altri gieffini, tra cui Luca Onestini. Lei ha dichiarato che la cotta che ha avuto per l’ex tronista è stata ‘breve, intensa, devastante, incomprensibile’. Ha poi affermato di aver chiarito con George Ciupilan e di esserne felicissima e di volere un bene dell’anima a Ginevra Lamborghini, aggiungendo scherzosamente: “Me la sposo”.

GF Vip 7, Nikita Pelizon si sbilancia su Antonella Fiordelisi

Ricordiamo che all’interno della casa del GF Vip 7, Nikita ed Antonella Fiordelisi sono spesso state isolate dagli altri vipponi, soprattutto da coloro appartenenti al cosiddetto gruppo degli ‘Spartani‘. Entrambe sono quindi riuscite a trovare confronto, nei lunghi mesi all’interno del reality, nella loro amicizia che si è creata naturalmente. Antonella, uscita pochissime settimane prima della finale, ha anche garantito la vittoria della Pelizon tramite i voti dei suoi notevoli fan, ovvero i Donnalisi.

Alla domanda sulla Fiordelisi, dunque, Nikita ha affermato di essere contentissima di aver trovato nel programma un’amica come Antonella, definendola poi unica. Questo fa dunque capire esplicitamente che il bel legame nato tra le due giovani donne sta continuando anche fuori dalle telecamere. Nikita ha poi pubblicato una foto nella quale stringe Antonella in un abbraccio. In tal foto ha dichiarato di riuscire a non perdere mai la pazienza quando la attaccano grazie alla respirazione. Ha affermato che il percorso interiore e la meditazione l’hanno aiutata tantissimo in questi ultimi sette anni.

La Pelizon ha poi dichiarato di essere sempre stata antipatica agli altri concorrenti semplicemente perché non riuscivano a sottometterla. Secondo Nikita non riuscivano a modificare i pensieri che lei aveva e non riuscivano nemmeno a fare gruppo contro un singolo.