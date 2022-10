Ginevra Lamborghini resta un volto di punta del GF Vip. Nonostante sia stata squalificata dal gioco per il caso Bellavia (ha detto che il concorrente “merita di essere bullizzato”), la sua presenza è costante in studio e commenta spesso con gli ex coinquilini le dinamiche del reality. In Casa ha stretto un rapporto d’amicizia con Antonino Spinalbese e in molti hanno pensato che tra loro potesse nascere qualcosa. Durante la puntata del 17 ottobre Alfonso Signorini le ha permesso di esprimere i suoi pensieri sull’hair stylist,

L’influencer lo ha accusato di essersi comportato in maniera infantile, così glielo ha confessato: “Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco adulto, te lo dico da amica” sono state alcune delle sue parole accompagnate dagli applausi del pubblico presente. Tornata a casa, ha spiegato ai suoi follower di Instagram di provare un profondo bene per Antonino Spinalbese, “Mi dispiace che lui si senta ferito adesso, che si senta giù, spero che le mie parole non gli siano arrivate in modalità di attacco, non era quello il senso. Era un invito a rientrare in sé, di straniarsi dalle dinamiche che non sono sue, mi dispiace che cade in queste trappole”.

Leggi anche: “Se rientra al GF Vip?”. Signorini sgancia la bomba su Ginevra Lamborghini. Tutto nelle sue mani





GF Vip Ginevra Lamborghini squalificata, Elettra non esulta

Va detto che Ginevra Lamborghini è fidanzata con un ragazzo che si chiama Edoardo Casella. Tuttavia le cose tra loro in questo periodo non vanno bene, come ha confermato l’ereditiera sui social: “È vero che ero a casa sua, ma la crisi c’è – ha chiarito l’influencer -, ma questo non significa per forza che chiuderemo la storia. C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va. Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente”.

Ginevra Lamborghini è intervenuta anche a Casa Chi e ha parlato della reazione che ha avuto la sorella Elettra quando è stata squalificata dal GF Vip 7. Va detto che le due non si parlano da tempo e addirittura preferito non invitare la sorella al suo matrimonio. Ginevra Lamborghini ha spiegato che il comportamento della sorella è stato diverso rispetto a quanto si aspettava: “Sono sicura che non ha esultato, perché in realtà lo so. Qualche piccolo uccellino di famiglia mi ha comunicato una vicinanza alla mia situazione. Sono contenta di aver aperto quantomeno un piccolo spiraglio, e so che da lì si può lavorare. Non tutti i mali vengono per nuocere!”.

Da anni, Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno smesso di parlarsi. Durante il suo percorso nella Casa, Ginevra non ha voluto rendere noti i motivi del loro allontanamento. In compenso ha riferito di essersi fatta carico della maggior parte delle responsabilità legate alla rottura. Elettra Lamborghini, invece, ha preferito mantenere un silenzio rigoroso. Solo qualche like piazzato sin modo strategico per far capire il suo orientamento sulla vicenda. Ora stando alle parole di Ginevra Lamborghini potrebbe esserci uno spiraglio per riallacciare i rapporti.