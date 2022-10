Ginevra Lamborghini al GF Vip? Le ultime settimane non sono state facili per la sorella di Elettra Lamborghini, accusata come altri inquilini della casa, di non aver dimostrato la dovuta empatia nei riguardi di Marco Bellavia. La scorsa settimana la concorrente è stata squalificata dal gioco a causa delle parole pronunciate contro il conduttore di Bim Bum Bam.

“Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco”, erano state le parole di Alfonso Signorini per annunciare la squalifica della concorrente, chiamata nel salotto di casa, con i concorrenti impietriti per la notizia. Troppo gravi le parole pronunciate dalla giovane bolognese che con il suo affermare che Marco Bellavia meritasse di essere bullizzato ha oltrepassato ogni limite.

Ginevra Lamborghini al GF Vip? Alfonso Signorini: “Non è previsto”

Ginevra era entrata al GF Vip 7 con entusiasmo ma a causa delle sua parole ha dovuto abbandonare il gioco dopo sole due settimane. Il provvedimento preso da Alfonso Signorini e dagli autori del reality show è stato apprezzato dalla totalità del pubblico, come è stato apprezzato anche il televoto flash che ha visto uscire il costumista Giovanni Ciacci.

Ma torniamo a Ginevra Lamborghini. L’ex vippona rientra al GF Vip? È questa la domanda che da giorni circola sul web. Mentre molti telespettatori (la maggior parte) hanno apprezzato il provvedimento preso contro la sorella di Elettra Lamborghini, molti altri hanno chiesto a gran voce il rientro in casa della concorrente. A questa domanda ha risposto Alfonso Signorini.

Ginevra Lamborghini al GF Vip? “Ora che è fuori quella luce con difficoltà conquistata si spegnerà di nuovo?”, ha chiesto una lettrice di Chi. A rispondere, ovviamente, ci ha pensato Alfonso Signorini, direttore del settimanale e conduttore del reality show: “Cara lettrice, sicuramente Ginevra ha lasciato il segno nella Casa del Grande fratello Vip. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini”.

E ancora: “La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”. Quel ‘per il momento’ ha scatenato i fan, che in queste parole hanno visto una piccola apertura.