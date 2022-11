Edoardo Donnamaria è spesso finito al centro dell’attenzione in questi giorni. Soprattutto dopo l’entrata nella Casa del GF Vip di Micol Incorvaia, una sua ex fidanzata. Antonella Fiordelisi ha scoperto tutto in diretta ed è andata su tutte le furie scontrandosi spesso con il volto di Forum. L’influencer campana non ha digerito gli abbracci che i due ex si sono scambiati a sua insaputa. E nella zona beauty della Casa è scoppiata la lite. “Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba”, ha alzato la voce Antonella, che poi ha rincarato la dose.

Edoardo Donnamaria ha sempre parlato di una frequentazione durata pochi giorni con Micol Incorvaia, ma la sorella di Clizia nelle ultime ore lo ha sbugiardato. Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene”.

Leggi anche: “Vado in galera”. GF Vip 7, Antonella e Antonino si chiudono nel ripostiglio. Edoardo sbrocca





GF Vip, Edoardo Donnamaria censurato: parlava di Signorini

E ancora, sempre Micol Incorvaia: “Ma poi anche durante il giorno nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi l’ex va benissimo, noi invece non possiamo guardarci altrimenti sembra chissà cosa – ha continuato la sorella di Clizia, come riporta Biccy – Antonella usa due pesi e due misure e se sta bene a te allora va benissimo. Poi vabbè a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti e in diretta invece mi stuzzica e attacca”.

Chiusa questa parentesi nelle ultime ore Edoardo Donnamaria si è intrattenuto a parlare in giardino seduto sulle scale con Antonella Fiordelisi, Attilio Romita e Luca Salatino. A un tratto sono finiti a discutere di Alfonso Signorini, e del trattamento che il conduttore riserva ai concorrenti. Secondo la schermitrice il presentatore tratterebbe tutto allo stesso modo, non essendoci differenze tra i concorrenti.

“Ognuno viene trattato in maniera diversa, in base a quello che da al programma” e la regia censura.



MIO DIO EDOARDO CHE SPUTTANA IL MODO IN CUI ALFONSO TRATTA DIVERSAMENTE LE PERSONE PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ #gfvip pic.twitter.com/sekuNGpe9a — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 9, 2022

Edoardo Donnamaria, invece, non si è trovato d’accordo con la ragazza e ha affermato: “Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma. Non si può dire che Alfonso tratta tutti allo stesso modo, perché è vero che va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa…”. A questo punto però la regia ha censurato le parole di Edoardo Donnamaria e l’inquadratura si è spostata su un’altra zona della casa.