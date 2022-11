Micol Incorvaia è entrata al GF Vip 7 da meno di una settimana ma tanto è bastato per turbare l’equilibrio raggiunto da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che nella Casa hanno una specie di storia. La sorella di Clizia è infatti la ex del volto di Forum anche se a detta di entrambi c’è stato poco più di un brevissimo flirt tra loro.

Questo, almeno, è quello che è emerso giovedì scorso, quando Micol si è presentata agli altri inquilini. Lei continua a dire di non provare più nulla per Edoardo e lui, per rassicurare Antonella che non ha preso proprio bene questo ingresso ha più volte minimizzato questo suo rapporto passato.

Micol Incorvaia smaschera Edoardo Donnamaria al GF Vip 7

Edoardo ha infatti parlato di “frequentazione durata pochi giorni e archiviata definitivamente”, sia in diretta che nei giorni scorsi. E lo ha ribadito durante il confronto a 3 avvenuto nella puntata di lunedì sera. Peccato che durante la pubblicità Micol Incorvaia lo abbia in un certo senso smascherato: le cose non starebbero proprio come le ha raccontate lui.

“Quando non c’ero hai parlato con lei di me e l’ho visto nelle clip – gli ha detto Micol – Le cose che hai detto non stanno esattamente come le hai spiegate tu. A me sembra che tu abbia minimizzato comunque. Hai detto ‘io con lei sono stato 3 volte, massimo 5 giorni, una volta quando è capitato’. No bello non è andata così. Perché io ti voglio ricordare che fino a… vabbè dai è meglio che non parlo. Ad esempio quando mi hai chiesto di venire in vacanza a trovarti d’estate. Dai sinceramente. Forse tu le cose le dimentichi, ma io ricordo. Poi vabbè che sei stato tu a chiudere. Io ho pure i messaggi. Almeno hai avuto il coraggio di dirle che ci siamo voluti bene”.

E ancora, sempre Micol Incorvaia: “Ma poi anche durante il giorno nemmeno mi calcoli. Se per sbaglio rimaniamo soli scappi. Lei può fare tutto e tra noi non può esserci un abbraccio. Se lei guarda con quegli occhi l’ex va benissimo, noi invece non possiamo guardarci altrimenti sembra chissà cosa – ha continuato la sorella di Clizia, come riporta Biccy – Antonella usa due pesi e due misure e se sta bene a te allora va benissimo. Poi vabbè a lei piace fare la parte. Perché sa benissimo che io non ho interesse nei tuoi confronti e in diretta invece mi stuzzica e attacca”.