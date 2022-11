“Non può farlo, è contro il regolamento”. Micol Incorvaia, pubblico GF Vip furioso: appena entrata, già nella bufera

Micol Incorvaia, regolamento violato. I nuovi arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip si stanno mettendo in mostra creando come ci si aspettava dinamiche imprevedibili con i vipponi già presenti. Come non pensare, ad esempio, all’accoglienza di Antonella Fiordelisi per Oriana Marzoli. Quest’ultima si è rivolta a Edoardo Donnamaria invitandolo a divertirsi di più senza pensare troppo ad Antonella. E naturalmente la schermitrice non l’ha presa affatto bene.

“Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò – le parole di Antonella Fiordelisi – Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità. Ragazzi non me ne frega non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo”. Per queste frasi Antonella rischia anche dei provvedimenti dal GF Vip. Provvedimenti che potrebbero arrivare anche per Micol Incorvaia che secondi alcuni spettatori avrebbe violato il regolamento.

Micol Incorvaia ha violato il regolamento: provvedimenti in arrivo?

Antonella Fiordelisi non ha riservato ‘belle’ parole solo per Oriana, ma pure per Micol Incorvaia. La sorella di Clizia, infatti, ha avuto in passato una relazione con Edoardo Donnamaria. E Antonella l’ha salutata così: “Sei la nuova concorrente? Che piacere, quanto sono felice di conoscere la ex di Edoardo”. In tanti, comunque, si stanno soffermando su altro. Secondo molti spettatori Micol Incorvaia avrebbe violato il regolamento e si aspettano che nella puntata di stasera vengano presi provvedimenti.

Secondo alcuni utenti di Twitter Micol Incorvaia parlando con Giaele De Donà ne avrebbe rivelato come viene vista fuori, insomma che idea il pubblico si è fatto della modella. Una violazione bella e buona del regolamento che vieta in modo categorico di raccontare ai concorrenti notizie dal mondo esterno alla Casa. Dunque in tanti attendono la puntata di stasera per capire se verranno presi provvedimenti oppure se Micol verrà soltanto richiamata.

Quanto 🔪 sono 🫠 felice ☠️ di 💥 conoscere 🤯 la 💣 ex 🔫 di 💅 Edoardo! #GFVIP pic.twitter.com/1F9uMMbL5S — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 3, 2022

È in arrivo, quindi, una puntata con tanti punti interrogativi. I riflettori saranno puntati non soltanto su Micol Incorvaia ma anche su Antonella Fiordelisi che forse rischia anche di più. Le sue parole contro le nuove arrivate, Micol e Oriana, non sono infatti passate inosservate: “Ma chi è? Sta giocando? – riferendosi a Oriana – A me non sembra di aver parlato di lei o di aver fatto qualche battuta, poverina sennò la uccido. È una provocazione? Poi però provoca l’incendio, si brucia. Qualcuno la deve avvisare”. Parole pesanti che potrebbero costare care alla vippona.

