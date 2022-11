Incredibile episodio al GF Vip 7. Nel bagno della casa più spiata d’Italia è stata fatta una scoperta pazzesca e inaspettata e ora in tanti si stanno chiedendo come sia stato possibile tutto questo. Difficile capire se verranno fornite spiegazioni ufficiali da parte di alcuni concorrenti, anche se è altamente probabile che ci sia omertà in questo caso per evitare di innescare polemiche. Ma una delle gieffine ha trovato una cosa molto particolare in quella stanza del programma e l’ha mostrata ad altri suoi tre compagni di avventura, che erano presenti lì.

Dunque, al GF Vip 7 tempo di mettere in ordine il bagno per alcuni vipponi. E subito dopo c’è stato quel ritrovamento insolito, mai accaduto prima d’ora nel reality show. Intanto, le anticipazioni rivelano che ci sarà una “sorpresa molto, molto spiacevole” per Antonella Fioredelisi. Lo ha spifferato, senza però aggiungere altri dettagli, Federica Panicucci alla fine di Mattino 5. Da questo scoop varie le ipotesi aperte dal pubblico. Per esempio un faccia a faccia con l’ex Gianluca Benincasa. Secondo altri utenti, invece, Antonella Fiordelisi potrebbe ricevere un provvedimento disciplinare per i suoi comportamenti spiacevoli verso Oriana Marzoli.

GF Vip 7, nel bagno ritrovati dei ceci da Patrizia Rossetti

Il video pazzesco riguardante il GF Vip 7 e la presenza in bagno di qualcosa di impensabile è stato postato su Twitter dall’utente TrashAddicted. All’interno di quella camera della casa erano presenti Patrizia Rossetti, Luca Onestini, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Tutti e quattro erano impegnati nella pulizia, quando all’improvviso Patrizia ha raccolto qualcosa e l’ha mostrato a tutti gli altri gieffini. Ci sono state grandi risate dei protagonisti, ma il mistero regna ancora sovrano ed è difficile comprendere chi sia stato il ‘colpevole’.

Nei pressi della vasca da bagno Patrizia Rossetti ha visto qualcosa che ha attirato subito la sua attenzione: erano dei ceci. Lei ha chiesto: “Ma cosa ci fanno qua questi ceci?”. E Nikita ha risposto: “Non ne ho la più pallida idea”. La Rossetti ha iniziato a ridere in maniera forte, incredula di quel rinvenimento. Nessuno ha saputo dare una giustificazione, quindi presumibilmente l’autore del gesto potrebbe essere stato un altro concorrente, non presente in quel momento. Alfonso Signorini chiederà conto di questo o preferirà sorvolare? Staremo a vedere.

Patrizia trova dei ceci che qualcuno ha nascosto in bagno 🙈 #gfvip pic.twitter.com/XmG3gM5th4 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 7, 2022

Su Novella 2000 usciti i risultati del sondaggio. Il vip meno votato? Pare che la scelta cada su George Ciupilan, che ottiene il 15% dei voti. Segue Nikita Pelizon, con il 18% dei voti, e Attilio Romita, risultato il meno amato con il 67% dei voti. E a proposito di Nikita, nelle ultime ore il pubblico ha avuto modo di assistere a uno scoop. Pare che la gieffina si sia lasciata con Valerio Tremiterra.