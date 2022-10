“Ad Alfonso fa comodo”. Attilio senza freni. L’accusa a Signorini e il gelo cala sulla Casa del GF Vip

GF Vip, il duro sfogo di Attilio Romita nella notte. Ormai dentro la Casa diversi concorrenti appaiono sempre più tesi. Lo abbiamo visto con Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon, con il primo che, tramite Cristina Quaranta, ha chiesto alla modella di cambiare letto per non averla vicina. Ma pure il noto giornalista Rai pare essere arrivato ad un punto di grande tensione. Durante la notte Romita ha accusato il GF Vip e Alfonso Signorini di non tutelare la sua immagine.

In particolare Attilio Romita ha attaccato il GF Vip e il conduttore Alfonso Signorini perché, a suo dire, l’immagine che sta uscendo dal reality non lo rispecchia affatto. Il giornalista ha parlato anche del caso che ha coinvolto Pamela Prati. “Ne ha sofferto, si è trasformata in una donna che pesava 37 kg, ha lasciato una traccia, un dolore che ancora non ha risolto” le parole del conduttore. Poi la Prati ha parlato della presunta love story con Mark Caltagirone.

Attilio Romita, duro sfogo contro il GF Vip e Alfonso Signorini

Su questa storia Attilio Romita ha dichiarato: “Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di Pamela. Non posso esprimere il mio parere su Marco. Anche su Pamela, le voglio bene, ma non c’è stata la verità. Dove sono le persone in galera? Ho visto scene da film horror come il video del compleanno. Quella clip era da brividi ragazzi”.

Poi arriva l’affondo contro Alfonso Signorini: “Lei parla di truffa e come mai nessuno è finito nei guai? Se ci sono prove dovrebbero esserci già delle condanne. Se lei ha i nomi e i cognomi dovrebbe essere tutto così facile. Io non voglio fare il processo ad Alfonso e alle sue intenzioni. Perché ad un bravo conduttore può essere utile queste storia con Pamela. Poi le concedono tutto quello che vuole, la suite, il tonno. La sua storia sconvolge, ma mancano dei pezzi. Io le crederò quando vedrò quelle due persone con le manette”.

Attilio: "non posso accettare che io non possa dire la mia su cose importanti di cronaca come su Marco o Pamela ma la fanno dire al fratello di un comico famoso nemmeno al comico ma al fratello"



Attilio on fire 🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/QZ5TNFcUhO — Våle🐍; Campioni d'italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) October 13, 2022

Infine Attilio Romita parla di cosa è successo con la figlia: “Io mi vergogno agli occhi di mia figlia per come mi fanno uscire. Lei non mi parla più da quando ha saputo che venivo qui. Mi ha detto ‘interrompo le comunicazioni, le tue caratteristiche non sono adatte a quel programma. Se entri lì perdi una figlia sappilo’. Quando uscirò proverò a riprendermela. Se poi esco con ste scenette davvero non la recupero. Poi continuano a dire che bacio tutti e faccio l’idiota. Così ne esco male e mia figlia sarà ancora più arrabbiata. Ne ho parlato in confessionale, ma loro mi ripetono che sto facendo un bel percorso”.

