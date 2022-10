Chi lava i vestiti al GF Vip 7? È la domanda che molti telespettatori si fanno ogni volta che il reality show torna in televisione con una nuova edizione. Il 19 settembre 2022 ha preso il via la numero sette e a quasi un mese di distanza dall’apertura della porta rossa sono già cinque i vipponi che hanno abbandonato la casa.

Il primo è stato Marco Bellavia, che ha lasciato dopo il caso di bullismo di cui è stato vittima. Poi la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’uscita al televoto flash di Giovanni Ciacci per aver pronunciato parole molto pesanti sul conduttore di Bim Bum Bam, l’abbandono di Sara Manfuso e l’eliminazione di Gegia.

Leggi anche: “Non c’è niente!”. GF Vip 7, produzione subito avvertita: brutta sorpresa per i concorrenti





Chi lava i vestiti al GF Vip 7? I concorrenti hanno la lavatrice

In ogni edizione del GF Vip, la casa è pulita dai concorrenti ma alcune parti, come piscina e giardino, vengono sistemate da personale esterno e specializzato. Nel 2021, durante l’edizione numero sei, ogni settimana gli ambienti venivano sanificati a causa del Covid e molto probabilmente la sanificazione è prevista anche in questa edizione.

In tutte le edizioni del Grande Fratello Vip, il necessario per le pulizie della casa, come stracci, spazzoloni, scope, spugne, secchi per lavare il pavimento, detergenti e saponi vengono forniti dalla produzione e non ovviamente non incide sul budget per la spesa alimentare dei concorrenti, una cifra messa a disposizione settimanalmente e che, in base al numero di concorrenti e delle penalità, varia.

Chi lava i vestiti al GF Vip 7? Come per le normali pulizie di casa anche i vestiti e la biancheria intima vengono lavati dai vipponi che hanno a disposizione una lavanderia con una lavatrice, una asciugatrice e un ferro con asse da stiro. Cosa diversa per gli abiti che i concorrenti utilizzano durante le dirette del lunedì e del giovedì. Gli abiti vengono infatti forniti dall’esterno e quasi sicuramente vengono poi portati in una lavanderia.