Giovedì 13 ottobre il GF Vip 7 torna in diretta con una nuova puntata. Puntata dove ci sarà la prima eliminazione al televoto di questa edizione (senza considerare quella di Giovanni Ciacci, mandato via per le frasi a Marco Bellavia). Questa sera per uno dei vipponi finiti in nomination arriverà il momento di lasciare definitivamente la Casa.

A rischio permanenza al GF Vip 7 sono Gegia, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Giaele De Donà e Nikita Pelizon, nominati dagli altri concorrenti nella puntata di lunedì scorso. Stasera, dunque, si giocheranno il “tutto per tutto” al televoto de come sempre spetterà al pubblico decretare il nome del nuovo eliminato.

GF Vip 7, risveglio amaro per i vipponi

Di questi cinque concorrenti a rischio, Gegia e Charlie Gnocchi sono i due “meno amati” dal pubblico social, alla luce anche del comportamento poco carino avuto nei confronti di Marco Bellavia. Quindi quelli che, almeno a giudicare dal ‘sentiment’ in rete, rischiano di più. Vedremo.

Ma prima di saperlo, la giornata è lunga e a dire la verità non è cominciata nel migliore dei modi per i vipponi. Ci sono stati infatti problemi tecnici nel corso della mattinata al GF Vip 7 e al risveglio l’amara sorpresa. O meglio al momento di prepararsi la colazione: corrente saltata in tutta la Casa di Cinecittà.

Luca Salatino non ha potuto farsi il caffè e Patrizia Rossetti ha spiegato la situazione anche ad Amaurys Perez e Charlie Gnocchi, oltre ad avvertire la produzione. “Non c’è niente, luce, corrente, elettricità”, ha spiegato anche ad Attilio Romita per poi ritrovarsi con Charlie a parlare delle abitudini della Casa in attesa di riavere la corrente.