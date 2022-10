La squalifica di Ginevra Lamborghini per la frase sul bullismo detta riferendosi a Marco Bellavia continua a far discutere anche nella Casa del GF Vip 7. Antonino Spinalbese è uno dei più dispiaciuti per l’uscita della sua amica e non ha fatto nulla per nasconderlo. “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto; è colpa mia perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita”, ha detto Antonino Spinalbese.

Nella puntata di giovedì 6 ottobre del GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è nuovamente entrata in Casa. Ha avuto modo di parlare sia con Antonino Spinalbese che con gli altri vipponi. L’intesa tra i due è sembrata abbastanza evidente: “Hai fatto il bravo, ho visto che la camera era in ordine. Sto bene, almeno mi dico che devo stare bene. Non nego che quello che è successo da lunedì è come il mio incubo, però sono una donna forte e devo esserlo ancora di più. Grazie a te, a voi, ho capito che in questa Casa ho trovato qualcuno di veramente importante che mi ha sostenuto, fatto ridere e questo, anche se è durato poco, mi ha riempito il cuore”, ha detto Ginevra Lamborghini ad Antonino Spinalbese.

GF Vip 7 Antonino Spinalbese vuole abbandonare

“Mi fa piacere vederti sorridere. L’unica cosa che devi sapere è ciò che sei, non c’è bisogno che te lo dica. Qui dentro hai trovato degli amici che condividerai per tutta la vita, almeno io sono uno di quelli. Non ci siamo mai chiesti niente della nostra vita, è come se ci conoscessimo da sempre”, è stata la replica dell’hair stylist. Alfonso Signorini dallo studio sottolinea che i loro sguardi parlano da soli. Ginevra Lamborghini sarebbe fidanzata, così racconta il conduttore, ma al momento ha mantenuto il più stretto riserbo sull’identità del ragazzo.

“Chissà se esiste davvero”, si è chiesto il 58enne che vede i due molto complici e attratti l’uno verso l’altro. All’interno della Casa Antonino Spinalbese sente la mancanza della sua amica e dopo la diretta, facendo riferimento alla squalifica della ragazza e alla nomination avuta da Gegia in puntata, si è rivolto in questo modo a Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis: “Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia”.

Poi l’ex fidanzato di Belen Rodriguez esterna il desiderio di andare: “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì. Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato Ginevra nel mio habitat. Stavo da Dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.