Antonino Spinalbese, già nei primi giorni di GF Vip 7 si è notata una bella sintonia con Ginevra Lamborghini. Solo amici, hanno sempre detto, anche perché a quanto pare lei ha una persona fuori, ma certamente passavano molto tempo insieme e come sappiamo è bastato questo per far sognare i fan, che li hanno soprannominati i “Gintonic”.

Poi però lunedì sera è arrivata la squalifica della sorella di Elettra Lamborghini che, sì, ha turbato tutti i concorrenti ma soprattutto l’ex di Belen che ha provato a prendersene la colpa: “Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. Il giudice è il pubblico, quindi se lo hanno fatto è perché il pubblico lo ha chiesto”.

Antonino Spinalbese, il gesto per Ginevra Lamborghini poi la censura

“È colpa mia (se è uscita, ndr) perché l’ho detta io quella parola ho detto ‘basta ridere di Marco perché altrimenti sembra bullismo’ se non l’avessi mai detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola, è colpa mia se Ginevra è uscita”, ha continuato a ripetere Antonino Spinalbese.

Ma a nulla è valso il suo tentativo di prendersi parte della colpa della frase pronunciata da Ginevra su Marco Bellavia e infatti è partita la squalifica immediata. Ma anche se non più dentro la Casa continua a essere nei suoi pensieri: parlando con Cristina Quaranta, ha spiegato che appena inizierà la diretta di giovedì, saluterà Alfonso Signorini ma anche lei: “Domani glie lo dico: “Ciao Ginevrà! Tiè!”.

Antonino "Ci sarà Ginevra in studio domani gliel'ho chiesto"

Patrizia "A chi ?"

Antonino "Ad Alfonso" e poi censura 😂

#gfvip — Aly (@BabiloniaAly) October 5, 2022

Dialogo che è stato subito riportato in rete: “Antonino Spinalbese: ‘Ci sarà Ginevra in studio domani glie l’ho chiesto’, Patrizia: ‘A chi?’ Antonino: ‘Ad Alfonso’ e poi censura”. Quindi la regia ha staccato dopo l’annuncio di questo gesto. Poi le ipotesi sul rapporto tra i due: “Sono le 2:45 e Antonino non smette di pensare a Ginevra. Solo 2 settimane di rapporto e questi sono gli effetti. Altro che amicizia” ha scritto qualcun altro sul Twitter.