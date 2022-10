“Di nuovo al GF Vip”. Ginevra Lamborghini, cosa si scopre. E si fa sentire anche la mamma

Ginevra Lamborghini, le parole della madre. La sorella di Elettra è stata eliminata dal gioco. Gli ultimi giorni dentro la casa del Gf Vip 7 non sono stati certamente i più facili per Ginevra, accusata come altri inquilini della casa, di non aver dimostrato la dovuta empatia nei riguardi di Marco Bellavia. Sulla questione non poteva che intervenire anche la madre, Luisa Peterlongo.

Le parole della mamma di Ginevra Lamborghini arrivavo dopo l’eliminazione dal GF Vip. I fan si sono schierati dalla sua parte, ma anche contro di lei per i recenti fatti accaduti in casa nei confronti di Marco Bellavia. Un vero e proprio ‘caso’ dunque, che ha portato inevitabilmente a dividere in due l’opinione pubblica.

Leggi anche: “Questo è per Marco”. Quello che ha fatto Pamela Prati al GF Vip è sotto gli occhi di tutti





Le parole della mamma di Ginevra Lamborghini dopo l’eliminazione della gieffina

Ginevra Lamborghini eliminata dal gioco e non potevano che piovere commenti anche fuori dalla casa. A riportare le parole di alcuni utenti, i siti Funweek e Il Messaggero: “Ginevra ha sbagliato non poco, tantissimo. Lei è stata irresponsabile e meritava questa squalifica a mani basse, ma adesso se andate ad insultarla augurandole la morte, minacciandola e quant’altro, finite per fare lo stesso gioco che state condannando”, si legge. (Ginevra Lamborghini al GF Vip 7 dopo la squalifica: “Ho fatto una cosa schifosa”).

E solo quando la gieffna ha fatto ritorno a casa propria, la madre Luisa Peterlongo ha deciso di rompere il silenzio in merito a quanto accaduto nel game: “Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere a scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda ieri sera. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo… è stato emarginato dal gruppo ed ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale”.

La donna prosegue nello sfogo: “Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente. Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è una anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo”.

E sempre in difesa della figlia, Luisa Peterlongo sottolinea: “Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali… gli stessi che si indignano e gridano “NO AL BULLISMO”. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia”. E a proposito dei fan a sostegno di Ginevra, nelle ultime ore sarebbero stati in molti a diffondere l’hashtag #GinevraDentro per il reintegro nel gioco della sorella di Elettra.