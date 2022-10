“Oddio, l’ho fatto con Antonino”. Nikita, risveglio a luci rosse e super imbarazzo al GF Vip 7

Sta nascendo una bella storia d’amicizia all’interno della Casa del GF Vip 7 tra Nikita Pelizon e Ginevra Lamborghini. La modella triestina ha manifestato la sua vicinanza a Giaele De Donà dopo le critiche che le sono piovute addosso in occasione dell’ultima puntata del reality. Un gesto che non è sfuggito a Ginevra Lamborghini che vede in Nikita un’amica oltre che una compagna con cui condividere l’esperienza dentro la Casa.

Ginevra Lamborghini teme che Giaele De Donà possa strumentalizzare la ragazza. A lei non importa che abbia un rapporto con la modella, ma spera che l’eventuale amicizia che instaureranno sia vera. “Ti voglio bene, sei una persona pura, sei una persona buona” le dice. “Mi sento affine a te” continua Ginevra. Le consiglia di prendere le distanze e osservare i comportamenti di Giaele, che con l’ereditiera è stata intransigente e, a detta sua, falsa.

Nikita Pelizon sogno erotico con Antonino Spinalbese al GF Vip 7

Insomma Nikita Pelizon sta conquistando con il passare dei giorni il cuore dei telespettatori e si candida a essere una delle concorrenti più amate di questa edizione. Nelle ultime ore però la modella è finita al centro dell’attenzione mediatica. Chiacchierando con Ginevra Lamborghini e con Wilma Goich, Nikita ha confessato di aver fatto un sogno erotico su Antonino Spinalbese: “Stanotte ho sognato Antonino! Che sogno era? Era quel tipo di sogno lì… sono a disagio”.

A quel punto a mostrarsi interessata alla confessione di Nikita Pelizon è stata proprio Ginevra Lamborghini, che è corsa ad abbracciare la sua amica, affermando: “Davvero? Ma va… Che sogno era? Quel sogno lì? Quanto è brutto quando accadono quelle cose perché poi quando ti svegli e lo vedi ti sembra che lui lo sappia, è terribile. Anche a me è successo”. In queste prime settimane di Grande Fratello Vip, infatti, si è parlato molto di una possibile vicinanza tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

Nikita dice a Ginevra che stanotte ha sognato Antonino 🍿 #Gintonic pic.twitter.com/YdNkFdqhkr — Patty ミ☆ (@PattyCastiello) September 30, 2022

Tra i due sembrerebbe esserci una simpatia particolare che hanno notato tutti i telespettatori da casa e che potrebbe evolvere in qualcos’altro, nonostante la sorella di Elettra Lamborghini abbia chiarito di avere una persona che la attende fuori dalla Casa. Durante la quarta puntata di giovedì 29 settembre, Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione con i diretti interessati. Presi in disparte, Antonino e Ginevra hanno parlato del loro parto: “Se non avesse quel cognome sarebbe più facile per me”, ha ammesso Antonino Spinalbese che ha ammesso di avere un certo interesse per la ragazza.