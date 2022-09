Al GF Vip 7 c’è anche Nikita Pelizon: la modella si è detta single nella clip di presentazione ma dalle ultime sembra che in realtà sia fidanzata. Intanto, sapete chi è lei? Non è famosissima ma molti la ricorderanno a Ex On The Beach Italia, il programma di Mtv a cui ha partecipato in qualità di ex fidanzata di Matteo Diamante.

“Sono l’ex convivente di Matteo, è stata una storia talmente profonda che ogni tanto metto ancora l’anello di fidanzamento che mi aveva dato. Tra noi è finita perché non mi fidavo più. Siamo stati insieme quasi due anni, un anno e mezzo di convivenza”, diceva Nikita.





Nikita Pelizon fidanzata? Al GF Vip si è detta single

È stata anche una tentatrice di Temptation Island e ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express insieme a Helena Prestes formando il duo Italia-Brasile. Tornando alla sua relazione con Matteo Diamante, già naufrago dell’Isola dei Famosi, i due non sono tornati insieme dopo il reality di Mtv.

E come si ricorderà, lunedì sera Nikita Pelizon non ha detto di essere fidaznata- Anzi, ha dichiarato di essere tutt’ora single durante la clip di presentazione. Ma ora proprio Matteo Diamante ha detto la sua e di fatto insinuato che abbia mentito sul suo stato sentimentale per entrare nel reality di Canale 5.

Non io che attendo la comparsa di Matteo Diamante, è amico di George ed ex di Nikita, ne vedremo delle belle #gfvip — Serena💘 (@Serena_V8) September 21, 2022

“L’innominabile (così la chiamava durante la loro esperienza a Ex On The Beach Italia, ndr) è sempre molto bella. Però io lo stato sentimentale me lo ricordavo diverso. Però il lavoro ha sempre la precedenza. Già visto anche questa scena. Non sono passate neanche 24 ore e sono stato già giudicato. Ho sentito più cose non vere perciò mi limito a commentare se vengo chiamato in causa. Ancora è molto presto, ora si vogliono tutti bene, poi verranno fuori le vere persone”, ha detto Diamante. Staremo a vedere.