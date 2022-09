Al GF Vip 7 è show di Patrizia Rossetti. La conduttrice tv si è subito fatta notare per il suo modo abbastanza diretto di esprimersi e raccontare anche la sua intimità. Appena entrata ha sin da subito familiarizzato con tutti soprattutto con i più giovani con i quali si è intrattenuta per ore. La conduttrice ha dichiarato di essere single, anche se non le mancano i corteggiatori. E rispondendo a Ginevra Lamborghini sul fatto di russare o meno ha rivelato: “Sono 4 anni che non batto chiodo ca… e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera”.

Patrizia Rossetti è stata un fiume in piena: “L’ultima volta ho avuto un corteggiatore di 30 anni che mi diceva ‘a me non mi frega dell’età’. Ma a me interessa perché potevo essere sua madre. Lui voleva portarmi a letto. Poi a me cosa restava? A me non basta una nottata e via, voglio anche altro. Vi assicuro che per me non è facile. Se poi non capiterà altro starò così e basta. Io non riesco per questo ad accettare la corte dei 30enni capitemi. Ma secondo voi uno che ha la metà dei miei anni cosa può cercare? E allora è inutile, io non voglio quello”.

GF Vip 7 Patrizia Rossetti parla della sua stitichezza

Patrizia Rossetti ha anche confessato che abbandonerà la Casa del GF Vip 7 prima della fine del reality. “Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi. Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro”.

Nelle ultime ore Patrizia Rossetti ha affrontato anche l’argomento dei problemi di stitichezza che si sta trovando ad affrontare in Casa. Quello che ha detto non è passato inosservato: “Non le mandano di solito. Sono cose normali eh. Quando uno mi dice, come si parlava prima ‘e ma tu non le fai?’. La mia nonna mi ha sempre detto che trattenere l’aria è sbagliatissimo”, ha precisato subito Patrizia Rossetti. “Ovvio che non lo fai in pubblico, perché insomma siamo persone perbene e dunque non si fa, ma se dovesse capitare, siamo persone umane. Non ho mai sentito che uno va in bagno e fa le violette eh magari, capito. Insomma…”.

domani patrizia è decisa: chiederà al confessionale le perettine alla glicerina, prodottini e le mascherine. problemi intestinali vari. #gfvip pic.twitter.com/QG0j9TFMvU — cessa presuntuosa con un porro sul labbro (@gianlucadorren) September 20, 2022

giorno 1: Patrizia Rossetti parla di clisteri e peti ed è convinta che tanto certe cose non le mandino in onda



certo patrizia #gfvip pic.twitter.com/NAoc1960rW — cessa presuntuosa con un porro sul labbro (@gianlucadorren) September 20, 2022

Successivamente Patrizia Rossetti mentre parlava con Cristina Quaranta e Alberto De Pisis in giardino, ha aggiunto che avrebbe chiesto delle cose in confessionale. Delle cose che non le sono state date precedentemente al suo ingresso. Da quello che riferisce si tratterebbe di cose molto importanti a cui non può proprio fare a meno: “Uff. Io adesso domattina parto decisa e confessionale. Allora gli chiederò la mascherina che non mi hanno dato. Mi dovete dare i miei prodottini eccetera, altrimenti mmm. E poi le perettine alla glicerina e sì, amore almeno. Perché sai se fossi a casa mia, mi metterei lì e qui è diverso. Dopo due minuti sono già in agitazione”.