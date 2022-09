Patrizia Rossetti via dal GF Vip 7. La notizia è arrivata dalla stessa concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini e con opinioniste la cantante Orietta Berti e Sonia Bruganelli, al suo secondo anno nello studio di Cinecittà. In una chiacchierata con alcuni compagni di avventura, il volto di Rete 4 ha spiegato il motivo per cui dovrà abbandonare la casa.

“Io a gennaio qui? No, non posso ragazzi. Non ci sarò, troppo lungo. Io c’ho un sacco di cose da fare. Adesso ve lo dico. Sono partita che ho fatto una procura. Sono stata dietro a questa cosa per un anno e otto mesi. Siccome era delle belle arti è stata lunga, ho lasciato il rogito al mio agente. Non so quando lo faranno e mi entreranno i soldi”, ha raccontato Patrizia Rossetti.

Patrizia Rossetti via dal GF Vip 7 prima di gennaio

Entrata il 19 settembre insieme a una parte di vipponi, in totale 24, Patrizia Rossetti ha spiegato di dover andare via dal GF Vip 7 per la vendita della sua casa: “Sono qui e ho dovuto fare la procura. Mi fido del mio agente, ma è una cosa grossa. La vendita della mia casa è il mio tesoretto per il futuro, ho 63 anni. Per questo ci voglio essere e non posso stare qui dentro”.

“So io quello che ho sofferto. – ha spiegato ancora Patrizia Rossetti a Cristina Quaranta e Alberto De Pisis – Ci sono state delle problematiche assurde per questa vendita. Il mio caso era lunghissimo per tutte cose burocratiche. Due giorni prima di entrare qui ero dal mio nuovo notaio. Che tra le altre cose il notaio che avevo da anni è morto e non trovavano più gli atti della vendita della mia casa”.

Nella chiacchierata con i due vipponi, Patrizia Rossetti ha confermato di dover andare via dal GF Vip 7 per seguire personalmente la vendita della casa e di voler lasciare spazio ai giovani: “Sto 2,3,4,5 settimane, ma non posso nemmeno pensare di restare 3,4,5 mesi. Quindi sarò felice di uscire quando andrò in nomination con voi giovani che avete tanti follower”, ha concluso la conduttrice e volto delle televendite Mediaset.