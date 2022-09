Colpo di scena al GF Vip 7. Una concorrente ha fatto una rivelazione clamorosa: stiamo parlando di Patrizia Rossetti, che ha svelato di essere stata tradita. Ma c’è molto di più, visto che questa persona è molto conosciuta dal pubblico. Il suo ex partner le ha fatto un gesto bruttissimo e, nonostante questo, in diverse occasioni lo aveva anche perdonato. Il suo racconto nei minimi dettagli ha lasciato senza parole gli altri gieffini e anche il pubblico da casa, che ovviamente non poteva proprio aspettarselo.

Nonostante il GF Vip 7 sia iniziato da meno di un giorno, sono già tante le dinamiche che stanno tenendo i telespettatori già attivi. Proprio Patrizia Rossetti, prima di rivelare di essere stata tradita dall’ex, aveva fatto sapere: “Vi devo dire una cosa ragazzi. Io soffro di colite. Se disgraziatamente mi prende la colite che mi può prendere se mangio verdure ecc, io conto fino a quindici secondi e poi devo schizzare in bagno. Io se trovo il bagno occupato l’ho già detto ad Alfonso, la faccio da qualche parte. È un casino”.





GF Vip 7, Patrizia Rossetti tradita dall’ex: “Con una donna famosa”

Nella sua lunga chiacchierata, una delle prime al GF Vip 7, Patrizia Rossetti ha chiarito una parte della sua vita privata ammettendo di essere stata tradita e smentendo di aver fatto lei qualcosa di sbagliato. Il sito Biccy ha riportato le sue affermazioni: “Ho preso le corna e di più. Più brutto delle corna normali. Ma siete pazzi? Non le ho fatte io. Io sono una fedele per eccellenza. Me l’ha fatte lui, il mio ex. L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte e alla terza basta. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Da parte mia c’era amore, dalla sua non lo so”.

Poi Patrizia Rossetti ha aggiunto: “Alla terza volta non potevo più perdonare. Sempre con la stessa poi, una che conosco. Lei è del mio stesso ambiente di lavoro. Il mio ambiente di lavoro certo. Non era mia amica, ma la conoscevo bene da 30 anni. Sì, è successo davvero e ho detto basta. Io li ho affrontati tutti e due. Li ho beccati sul fatto giuro. Gli ho fatto una sorpresa e l’ho trovato con lei. Lui era una storia importante. Ha lavorato prima con me dietro le quinte. Sapeva tutti i miei pregi e i miei difetti”, ha ammesso.

Infine, Biccy ha riferito queste ultime dichiarazioni private di Rossetti: “Ha conosciuto subito la donna e il personaggio. Non è che incontrato prima la Rossetti e poi Patrizia. Era una persona carina apparentemente. Anzi se lo vedi adesso dici ‘ma lui è educato, carino, una faccia d’angelo’. Anzi quando ci siamo separati tutti pensavano che fossi stata io a combinare qualcosa. Sapete io ho un carattere forte apparentemente. Io con lui avevo trovato la mia metà. Bastava guardarci negli occhi e capivamo tutto. I primi sei anni con lui sono stati splendidi. A letto una meraviglia perché, ok non posso parlare qui. Diciamo che era splendido in quel senso. Poi io sono una donna molto passionale e caliente”.

