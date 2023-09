La gaffe di Cesara Buonamici alla prima puntata del Grande Fratello 2023. Ci siamo, anche questa nuova edizione del reality più seguito d’Italia è iniziata. Come abbiamo già più volte raccontato, quest’anno non ci saranno soltanto super vip a fronteggiarsi nella casa, ma anche delle “normali” persone, dei nip insomma. Tra di loro Paolo Masella, 25 anni, di Roma che di mestiere fa il macellaio. Come ha più spesso raccontato, il suo obiettivo è quello di non far lavorare più sua mamma.

Poco dopo è stata la volta di Giselda Torresan: la giovane ha fatto subito parlare di sé per via del tono alto della voce e il suo accento veneto. Poco più tardi ha fatto il suo ingresso anche Rosy Chin, la cuoca influencer. La nuova concorrente è nata e cresciuta a Milano, è sposata e ha tre figli. A quel punto si è partiti coi Vip: e quindi spuntano Massimiliano Varrese e Alex Schwazer. Proprio il campione olimpico è stato super acclamato, sopratutto dopo l’uscita del suo documentario su Netflix che ha in qualche modo reintegrato la sua immagine.

La gaffe di Cesara Buonamici alla prima puntata del Grande Fratello 2023

Ha fatto il suo ingresso poi Giuseppe Garibaldi, calabrese doc che lavora come bidello. Poco dopo entra Angelica Baraldi, un’altra nip: di Modena che lavora in un’azienda informativa come account manager. Dopo Angelica ecco entrare Grecia Colmenares, l’attrice delle soap opera. Eccolo quindi Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi, una vip.

Entra poi Letizia Petris, la giovane fotografa di Cesena che ha generato qualche giorno fa un bel polverone. Marco Fortunati, un maestro di scii, istruttore di calcio e taxista. Poco dopo entra anche il calzolaio Lorenzo Remotti. Poi Samira Lui, ex concorrente di Tale e Quale Show.

Cesara Buonamici però fa una gaffe magistrale e dice in diretta ai ragazzi che ci sono alcuni personaggi nel tugurio: Grecia e Beatrice, che sono due mamme. “E lo sono le due poverette nel Tugurio”. Interviene subito Alfonso Signorini che dice: “L’hai combinata grossa, hai detto ai ragazzi nella Casa che c’è un Tugurio. Come si fa? Un bel macello”. Attimi di panico in studio, poi Alfonso fa riunire tutti e toglie i tre dal tugurio. Ottimo lavoro!

